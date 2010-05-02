غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای مقابله با بیماری تب برفکی در دامداریهای استان کرمان فاز بیست و یکم واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دامی کرمان در حال انجام است.

وی افزود: در این مرحله ابتدا جمعیت گاو و گوساله و سپس جمعیت گوسفند و بز در کرمان واکسینه می شوند.

وی در خصوص وضعیت بیماری در استان گفت: از ابتدای سال تاکنون 15 کانون بیماری گزارش شده که با عملیاتهای قرنطینه ای انجام شده توسط شبکه های دامپزشکی شهرستانها، این بیماری تحت کنترل است.

زید آبادی عنوان کرد: خوشبختانه بیماری تب برفکی در بین دامهای استان کرمان شایع نشده است و کانونهای به وجود امده این بیماری در روزهای ابتدایی شناسایی و کنترل شدند.

وی یکی از مهمترین عوامل شیوع تب برفکی را قاچاق دام از مرزهای شرقی دانست و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با این مسئله به شدت برخورد می شود.

وی افزود: تردد دام بدون اطلاع دامپزشکی در سطح استان می تواند موجب گسترش بیماری در بین جمعیت دامی و ایجاد خسارات جبران ناپذیر برای دامداران شود.

وی یادآور شد: برخی افراد سود جو که هیچگونه اطلاعی از مسائل بهداشتی مربوطه ندارند اقدام به فروش دام با قیمت پائین می کنند که دامداران با خرید این گونه دام ها که گاهی هیچگونه علائم ظاهری بیماری در دام مذکور مشاهده نمی شود اما ویروس عامل بیماری در بدن آن وجود دارد، باعث شیوع بیماری در سطح دامداری خود می شوند.

زیدآبادی گفت: در این فاز تعداد 136 هزار راس گاو و گوساله و همچنین یک میلیون و 500 هزار راس گوسفند و بز واکسن دریافت می کنند.