غلامحسین شمس کارگردان این نمایش دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"بودن یا نبودن مسئله این نیست مصلحت این است" یکشنبه ودوشنبه در سالن بوستان مرکز تولید پارک لاله اجرا می‌شود. این نمایش یک برداشت طنز ازنمایشنامه "هملت" شکسپیر است. البته تغییراتی در متن اصلی داده ‌شده‌است.

وی افزود: در این نمایش داستان هملت با تغییراتی روایت می‌شود به عنوان نمونه متوجه می‌شویم که در حقیقت "اوفلیا" خود‌کشی نکرده‌است. هملت نیز به جای اجرای نمایش معروف "تله موش" برای شناسایی قاتل پدرش یک جشنواره تئاتر برگزار می‌کند. محمد‌کریمیان، محمد کارت، دنیا مقدم راد، کیومرث قنبری آذر، مسعود شاکرمی، میثم جهانگیری، سمیرا دین‌پرور وجواد پورحیدری در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

شمس ادامه داد: امکاناتی که تا به‌حال در اختیار گروه ‌نمایش قرار گرفته نسبتا مناسب بوده است. ازمجموعه تئاتر پارک لاله وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان تشکر می‌کنم. این مجموعه نسبت به سالن های دیگر همکاری خوبی با گروه نمایش انجام دادند.