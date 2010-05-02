همایش ملی ایثار و شهادت در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری پیش از ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی گرامیداشت سوم خرداد با اشاره به اینکه تا کنون 80 مقاله پیرامون ایثار و شهادت به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، گفت: دانشگاه بیرجند برنامه های گوناگونی را در راستای گرامیداشت سوم خرداد برنامه ریزی کرده است.

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز بیان داشت: باید فعالیتهای خود را در جهت ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت افزایش دهیم تا یاد و خاطره شهدا فراموش نشود، چرا که هدف دشمنان از بین بردن فرهنگ دفاع مقدس و وحدت مردم است.

حسن مجنونی اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان عملیات بیت المقدس وبرنامه ریزی در جهت هر چه باشکوهتر برگزار کردن برنامه های سالروز فتح خرمشهر و تحقق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر ما در دورانی هستیم که از زمان جنگ دور شده‌ایم و با گذشت زمان بسیاری از فرهنگ‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به فراموشی سپرده شده است که ما باید با تشدید فعالیت‌های خود تداوم‌ بخش این فرهنگ باشیم.

مجنونی با بیان اینکه باید مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر بسیار باشکوه برگزار شود، ادامه داد: در سال گذشته بیش از 300 برنامه فرهنگی در استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در برگزاری مراسم این روز جامعه دانشجویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید کمیته ‌ای در این ‌ارتباط‌ در دانشگاه‌ها برگزار شود تا این کمیته ضمن برنامه‌ ریزی برای اجرای برنامه ‌ها به سئوالات و شبهات دانشجویان در زمینه دفاع مقدس نیز پاسخ دهند.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی تصریح کرد: سه درصد بودجه دستگاه های دولتی و سازمانها به مباحث فرهنگی اختصاص یافته است و با توجه به وجود مدیران فرهنگی در استان در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

مجنونی یادآور شد: نیم درصد بودجه سازمانها و ادارات برای احیای فرهنگ شهادت و ایثار اختصاص یافته است. ‌

خسرو منش، نماینده دانشگاه پیام نور نیز دراین نشست گفت: برگزاری جشن، برپایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری نمایشگاه عکس و مسابقات فرهنگی از جمله برنامه های این دانشگاه به مناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه دانشجویان قشر جوان این جامعه هستند باید تلاش بیشتری در جهت ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه ها انجام شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی خراسان جنوبی نیز گفت: به مناسبت سالرور فتح خرمشهر یادمان راهیان نور با حضور هزار و 300 نفر از اعزام شدگان به مناطق جنگی و دعوت از سخنرانان مجرب در دانشگاه ها برگزار می شود.

موسی جوینده برگزاری همایشهای علمی، شبی باخاطره در دانشگاه ها، پاسخ به شبهات جنگ، برگزاری شب شعر و جلسات هم اندیشی پیرامون دفاع مقدس از اهم برنامه های این نهاد در گرامیداشت سوم خرداد ذکر کرد.