انگلیس عامل طرح ادعاهای امارات است

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران درباره ادعای مالکیت ارضی از سوی اماراتی‌ها در موضوع خلیج فارس اظهار داشت: همه کسانی که با منطقه خاورمیانه آشنا هستند این مسئله را می‌دانند که جزایر سه گانه قبل از اینکه کشوری به نام امارات عربی متحده تشکیل شود بخش لاینفکی از خاک ایران بوده است.

وی با بیان اینکه فکر می‌کنم طرح چنین موضوعاتی بیشتر با تحریک انگلیسی ها صورت می‌گیرد، افزود: آنها با حضور مسبوق به سابقه خود در خلیج فارس همواره به دنبال ایجاد اختلاف در بین کشورهای منطقه بوده‌اند.

بروجردی تصریح کرد: اگر در مورد جزیره ابوموسی هم سوء تفاهمی وجود دارد جمهوری اسلامی ایران آماده است تا درباره این موضوع مذاکره کند.

وی خطاب به اماراتی‌ها گفت: نصیحت می کنیم که این کشور به خصوص وزیر خارجه آن تحت تاثیر سیاستهای بیگانگان در منطقه قرار نگیرند و شرایط را در منطقه برای اظهار نظر آنها فراهم نکنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سیاست جمهوری اسلامی ایران را صلح و دوستی در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه خواند و تاکید کرد که اظهارات وزیر امور خارجه امارت هم هیچ نوع تغییری در این سیاست تهران ایجاد نخواهد کرد.

وی درباره حضور رئیس جمهور در نشست آتی سازمان ملل در نیویورک یادآوری کرد که تعدادی از کشورهای انحصارطلب مثل آمریکا مخالف دستیابی کشورهای مستقل به انرژی صلح آمیز هسته‌ای هستند و از طرفی هم بمب‌های هسته‌ای خود را که تخلفی آشکار از مقررات آژانس است امحا نمی‌کنند.

نماینده بروجرد در پایان ابراز امیدواری کرد که حضور رئیس جمهور در این اجلاس جایگاه مناسبی برای افشای تخلفات این کشورها و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به انرژی صلح آمیز هسته‌ای باشد.