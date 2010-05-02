به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان بامداد روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه برای شرکت در اولین مرحله از رقابت‌های جام جهانی تیروکمان در سال 2010 میلادی تهران را به مقصد "پورچ" ترک می کند.

در این رقابت‌ها که در دوبخش تیمی و انفرادی برگزار می شود، "لی یومی" به عنوان مربی دختران و "مانسوک پارک" به عنوان مربی مردان به همراه داوودی و شیرین آریافر به عنوان سرپرست ملی پوشان کشورمان را همراهی می کنند.

کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری، نادر منوچهری و سیداحمد پارسا به همراه زهرا شمس، لیلا سخایی فر، آرزوحیدری و زهرا دهقان تیم‌های اعزامی در کمان ریکرو زنان و مردان را تشکیل می دهند.

امیرکاظم پور، مجید قیدی، حمزه نکویی، سید فرهاد صادقی راد در بخش مردان و سیده ویدا حلیمیان، مهتاب پارسا مهر، انسیه حاجی انزهایی و سپیده شعبانی تیراندازان کمان کامپوند تیم ملی هستند.

اولین مرحله از رقابت‌های تیراندازی با کمان جام جهانی کرواسی از 14 تا 18 اردیبهشت ماه برگزار می شود. رقابت‌های جام جهانی در سال 2010 در چهار مرحله در ترکیه، چین، کانادا و انگلستان برگزار خواهد شد.