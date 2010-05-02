به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از اردوی آماده‎سازی تیم ملی کبدی 28 بازیکن حضور دارند. اردونشینان تیم ملی کبدی که برای حضور در بازی‎های آسیایی گوانگژو آماده می‎شوند تا 28 اردیبهشت‎ماه تمرینات خود را در سالن تکواندو مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می‎کنند.

- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی کبدی به شرح زیر است:

رضا کمالی مقدم، مجتبی توکلی، احسان زمانی، ناصر رومیانی، محسن بمنی، مرتضی شهیدی، جواد محسنی، فاضل اتراچالی، میثم عباسی، سید مهدی موسوی، ابوذر مهاجر میقاتی، محمد اسماعیل مقصودلو، کیانوش نادریان، معراج شیخ، سلیمان پهلوان، فرهاد رحیمی، هادی محمدنژاد، عباد دلیلی، میثم کاملی، سیامک رضاقلی، صابر عبدالملکی، نواب تازه قلعه، سجاد ملکی، محمد نجاری، مهدی صفائیان، محی الدین اریمی، محمد رفیق دوست و قدیر قدیمی