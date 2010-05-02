به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی 28 بازیکن حضور دارند. اردونشینان تیم ملی کبدی که برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو آماده میشوند تا 28 اردیبهشتماه تمرینات خود را در سالن تکواندو مجموعه ورزشی آزادی پیگیری میکنند.
- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی کبدی به شرح زیر است:
رضا کمالی مقدم، مجتبی توکلی، احسان زمانی، ناصر رومیانی، محسن بمنی، مرتضی شهیدی، جواد محسنی، فاضل اتراچالی، میثم عباسی، سید مهدی موسوی، ابوذر مهاجر میقاتی، محمد اسماعیل مقصودلو، کیانوش نادریان، معراج شیخ، سلیمان پهلوان، فرهاد رحیمی، هادی محمدنژاد، عباد دلیلی، میثم کاملی، سیامک رضاقلی، صابر عبدالملکی، نواب تازه قلعه، سجاد ملکی، محمد نجاری، مهدی صفائیان، محی الدین اریمی، محمد رفیق دوست و قدیر قدیمی
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