حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار سرمايه كشور افزايش حجم بازار را در پي خواهد داشت

يك كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درخصوص استفاده از سرمايه گذاري خارجي دربازارسرمايه

كشور گفت: راه يابي سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه موجب تنوع خريداران سهام شده و با توجه به اينكه نرخ سود سرمايه گذاري درايران نسبت به ساير كشورها بيشتر است، استقبال سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در بازار سرمايه كشور خوب خواهد بود.

اكبر زرگاني نژاد، با اشاره به اينكه ورود سرمايه گذاران خارجي روي حجم بازار تاثير گذار خواهد بود، افزود: تصويب آيين نامه اي كه به شوراي بورس براي استفاده از سرمايه گذاران خارجي ارائه شده مي تواند شروعي براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در ايران باشد.

وي، با اشاره به محدوديتها پيش بيني شده دراين آيين نامه، اظهار داشت: تبعات منفي استفاده از سرمايه گذارن خارجي بيشتر در موقع ورود و خروج سرمايه روي مي دهد كه با توجه به محدوديتهاي موجود در اين آيين نامه اين تبعات منفي تقريبا خنثي شده و

بايد كوشش كرد كه تاثير مثبت اين سرمايه گذاري تقويت شود.

زرگاني نژاد، با بيان اينكه بايد به حضور سرمايه گذاران خارجي به ديد مثبت نگاه كرد، گفت: اگر سرمايه گذاري خارجي درست جهت دهي وآثار مثبت آن تقويت شود مي توان از حضور سرمايه گذاران خارجي در جهت منافع ملي استفاده كرد.