آغاز نصب اولین توربین بادی در منطقه سید سرا دیلمان

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه منطقه دیلمان و آسیابر در مراحل بعدی اجرای این طرح قرار دارند، افزود: رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن و صنعتی امروز علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات زیست محیطی مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: در برنامه ها و سیاستهای بین المللی در راستای توسعه پایدار جهان نقش ویژه ای به منابع تجدید پذیر شونده محول شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی با اعلام اینکه دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد، افزود: با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.

وی گفت: در ایران نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیتهای برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و استفاده از انرژی های نو مانند انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.

قاسمی ادامه داد: سازمان انرژی های نو (سانا) در اواسط سال 85 با تغییر ساختار در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و انرژی عملا دفتر انرژی های نو حوزه ستادی وزارت نیرو در این سازمان ادغام و پروژه های مربوطه به سانا منتقل شد.

وی همچنین به مسئله چای اشاره کرد و افزود: با ایجاد سازمان چای کشور در لاهیجان و فراهم آوردن زیر ساختهای آن در سال جاری کمترین مشکلات از حیث خرید برگ سبز چای به وجود خواهد آمد.

نماینده لاهیجان و سیاهکل اظهار امیدواری کرد: با همکاری خوب کشاورزان خدوم و زحمتکش، برگ سبز چای با کیفیت تولید و به سراسر کشور و حتی خارج از کشور عرضه شود.