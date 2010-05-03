سیزدهم اردیبهشت:

حمله عراق به هواپیمای دیپلماتیک



در چنین روزی در سال1361هجری شمسی ارتش رژیم بعث عراق بدون در نظرگرفتن قواعد جنگی ، یک هواپیمای سیاسی که محمد بن یحیی وزیر امورخارجه کشور الجزایر را به همراه هیئت بلند پایه این کشور ، به تهران منتقل می کرد ، مورد حمله قرار داد .

این هیئت سیاسی قصد دیدار از ایران را داشتند . بر اثر این حمله ناجوانمردانه و به دور از قواعد دیپلماتیک هیئت الجزایری کشته شدند .

هجدهم جمادی الاول:

وفات قرطبی، نویسنده کتاب عقدالفرید

احمد بن عبدربه قرطبی اندلسی، که نیاکش از غلام زادگان هشام بن عبدالرحمن اموی بود، از دانشمندان معروف و مسلمان سرزمین اندلس (اسپانیا و پرتغال کنونی) در اوائل قرن چهارم قمری به شمار می آمد.

وی دارای تألیفاتی چند از جمله کتاب گرانسنگ "عقدالفرید" است. قرطبی در ماه مبارک رمضان سال 246 قمری در شهر قرطبه، از شهرهای اندلس دیده به جهان گشود و در هجدهم جمادی الاولی سال 328 قمری در همین سرزمین دیده از جهان فروبست.



سوم می:

آغاز قیام ژاندارک



سال 1429 میلادی ، قیام ژاندراک برضد سلطه انگلستان آغازشد. ژاندارک دختری بود که به شدت علیه اشغالگران انگلیسی وارد مبارزه شد و در این مسیر توانست افکار عمومی را علیه انگلیسی ها بسیج نماید .

ژاندارک به همراه گروهی از فرانسویان وطن پرست توانستند اشغالگران را از وطن برانند اما در نهایت انگلیسی ها پس از دستگیری ژاندراک و محکوم کردن وی به جادو گری او را آتش زدند .

دموکراسی در ژاپن

در چنین روزی در سال 1947 میلادی نظام مشروطه در ژاپن شکل گرفت . همه ساله چنین روزی به عنوان روز قانون اساسی در ژاپن گرامی داشته می شود .

روز قانون اساسی در لهستان



سال 1791 میلادی لهستان به قانون اساسی دست یافت . لذا همه ساله چنین روزی به عنوان روز قانون اساسی در این کشور گرامی داشته می شود .