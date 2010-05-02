تلاش برای فراهم آوردن شرایط توسعه پایدار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه اجلاس منطقه ای توسعه همکاری های زیست محیطی و هواشناسی در ترکیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن قدردانی از طرف ترک و سایر همتایان خود به سبب اهمیت قائل شدن برای حل معضل گرد وغبار در منطقه و شرکت در این اجلاس گفت: زیاده خواهی بشر، به ویژه در کشورهای توسعه یافته صنعتی در اقصی نقاط جهان، در نیمه دوم قرن بیستم ، تخریبهای جدی را در پی مصرف گرایی لجام گسیخته از منابع طبیعی به محیط زیست وارد کرده است.

محمد جواد محمدی زاده با اشاره به اینکه شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و شدیدا در حال توسعه فراگیر و همه جانبه ایران گفت: ایران در زمره کشورهایی است که مسائل زیست محیطی در‌ آن از اهمیت مضاعفی برخوردار و تمام مناطق کشور ایران از این نظر در حال ساماندهی زیست محیطی و فراهم آوردن شرایط توسعه پایدار است.



وی افزود: از سوی دیگر بین چالشهای تهدید کننده و منابع سرزمینی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که پیامدهای آن خود را به مرزهای سیاسی کشورها محدود نمی‌کند و کره زمین و تمام ساکنان آن را به صورت گسترده‌ای تهدید می‌کند. نگرانیهای بشر در زمینه محیط زیست در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی با توسعه صنعتی و استفاده از منابع محدود تجدید پذیر و غیر قابل تجدید کره مسکون رو به فزونی نهاده است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته برای حفاظت از سرزمین اقدامات گسترده‌ای را در چارچوب برنامه‌های حفاظت خاک و تثبیت شنهای روان انجام داده، تاکید کرد: ماحصل این اقدامات علاوه بر حفظ خاک در حوزه‌های آبخیز بحرانی کشور، کنترل فرسایش بادی، جلوگیری از هجوم ماسه‌های روان به شهرها و روستاهای حواشی مناطق کویری و ایجاد بیش از 2/2 میلیون هکتار جنگل مناطق بیابانی، ساماندهی در مدیریت و بهره‌برداری از مراتع و تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در حفاظت و صیانت از اکوسیستم‌های مناطق خشک شده است.



معاون رئیس جمهوری در این اجلاس اضافه کرد: هم اکنون جهان، با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو است و عمده این آلودگیها فرامرزی اند. برای مثال، آتشفشان ایسلند یکی از موارد بارز و مهم است که یک رخداد محلی تاثیری بر محیط زیست، اقتصاد، بهداشت و سایر فعالیت های کشورهای دنیا گذاشته است.



معاون رئیس جمهور با اشاره به موضوع خشکسالیهای پی در پی در منطقه گفت: نتیجه این خشکسالیها در تخریب مستقیم منابع طبیعی و همچنین به طور غیر مستقیم با تغییر الگوی توزیع جمعیت و نوع فعالیتهای مردم محلی موجب تخریب اراضی و منابع طبیعی شده که تکرار رخداد "پدیده گرد و غبار" در سال های اخیر با ویژگیهای متفاوت از گذشته در همین منطقه یکی از نشانه های تخریب تالابها، پوشش گیاهی، خاک و سایر موارد موثر در کنترل این پدیده زیانبار است.



وی افزود: توفانهای گرد و غبار همواره مناطق مختلفی از کره زمین از جمله آفریقا، غرب آسیا، چین، استرالیا و کشورهای منطقه غرب آسیا و ایران را تحت تاثیر قرار داده و می دهند. توفان های متعددی در طول هر سال در ایران و سایر کشورهای منطقه گزارش شده است که موجب بروز گرد و غبار و حتی جابجایی خاک های مناطق مستعد شده است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نکته مهم این است که توفانهای گرد و غبار رخ داده در دوسال اخیر در این منطقه از نظر غلظت، اندازه ذرات معلق در توفان، تداوم دوره زمانی، تعداد دفعات وقوع، وسعت و زمان تحت تاثیر توفان با موارد مشابه قبلی بسیار متفاوت است. البته ما می دانیم که فقط کشور و مردم جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر این شرایط نامطلوب نبوده و کشورهای دوست و برادر حاضر در این اجلاس هم در شرایط سخت تری متاثر از این توفان ها هستند.



محمد جواد محمدی زاده گفت: در دو سال گذشته ، وقوع پدیده گرد و غبار با تداوم چندین هفته ای و غلظت بسیار بالا که مناطق وسیعی را پوشش می دهد موجب مختل شدن جدی زندگی مردم بخش وسیعی از ایران شده و نه تنها عرصه را برای هر گونه فعالیت مفید تنگ کرده است، بلکه به خاطر ریز بودن سایز ذرات معلق در این پدیده امکان بروز بیماریهای متعدد تنفسی، ریوی، چشمی و پوستی را افزایش داده است.



این مقام عالی رتبه سازمان محیط زیست ایران تاکید کرد: براساس مطالعات کانونهای منشاء عمده این ریزگردها در بخشهایی از عراق، سوریه، اردن و عربستان قرار دارد. شاید ازجمله علل بروز این پدیده را مسائلی مثل تغییرات اقلیمی، کاهش بارش و بروز خشکسالیهای متوالی و طولانی، تغییر کاربری اراضی و کاهش قابل توجهی از پوشش گیاهی در منطقه ذکر کرد.



وی افزود: در کشور ایران اقدامات ویژه ای در چند دهه اخیر جهت مقابله با پدیده بیابان زایی انجام گرفته است، از جمله عملیات بیولوژیکی با کاشت گونه های سازگار در منطقه، مالچ پاشی، بذر پاشی و نهال کاری از اقدامات دولت ایران برای جلوگیری از پیشرفت بیابان و تولید گرد و غبار است. در سال 2009 نیز دولت ایران آیین نامه ویژه ای برای مدیریت و مقابله با گرد و غبار جهت ارتقاء توانمندی های ملی تصویب و اجراء کرده است.



وی با تأکید بر اینکه حضور در این اجلاس فقط طرح مسائل و مشکلات کشور خود نیست، گفت: همانطور که در نشستهای دو جانبه ای که با کشورهای عراق و سوریه و سایر کشورها داشته ایم، علاقمند هستیم مشارکت و همکاری لازم را در حل مسائل زیست محیطی منطقه از طریق یک چارچوب همکاری مشترک ارائه کنیم و همواره پیام دوستی و برادری ملت خود را به همسایگان خویش اعلام داریم.