به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، فرامرز طهماسبی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی با مسئولان شوراهای اسلامی استان گفت: اثر بخشی این برنامه در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طرح شده است و به زودی اجرای آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه با هدف خدمت رسانی مطلوب تر و بیشتر به شهروندان است، افزود: در سالی که به " همت مضاعف و کار مضاعف " مزین شده است باید با همفکری و همراهی و بکار گیری تمام ابزار و امکانات، برای پیشبرد امور مردم تلاش کرد.

طهماسبی، سیستمی و الکترونیکی کردن فعالیتها در شهرداریها، اجرای برنامه ایزو و توسعه بهره وری، راه اندازی وب سایت شهرداریها و شوراهای اسلامی، اجرا و فعال کردن طرح یاوران شهرداریها و شفاف سازی فعالیتها و توانمند سازی نیروی انسانی را برخی از این برنامه ها عنوان کرد.

وی بکار گیری فرآیند راهبرد توسعه شهر یاCDS، فرآیند شیوه مشارکت مردم در تقویت فعالیتهای شهرداریها، تقویت نظام حقوقی و سیستم حسابرسی، انتخاب و تقویت شاخصها، شناسایی و حمایت شوراها و شهرداریهای برتر، ایجاد بانک سرمایه گذاری شهرداریها، تاسیس مرکز پاسخگویی به مردم و تهیه کتابی به نام مستند فعالیتها و اقدامات را از دیگر این برنامه نام برد.

طهماسبی اظهار داشت: در قالب این برنامه ها توجه به مسائل فرهنگی و مذهبی از اهمیت والایی برخوردار بوده و در اولویت امر است.

وی بیان کرد: توجه به شاخص های عمومی و اختصاصی در برنامه ها و فعالیت های حوزه کاری شهرداریها و شوراها و ارزیابی دقیق و منطقی از عملکردها با دقت و حساسیت خاصی انجام می شود.