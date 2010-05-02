سرپرست تیم علمی و مخترعان کشور در مسابقات اختراعات ‍ژنو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مسابقات که با شرکت یک هزار مخترع از 35کشور جهان هفته گذشته در ژنو سوییس جریان داشت، تیم جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب 22مدال طلا ، 22مدال نقره و 12مدال برنز شد.

دکتر علیرضا راستگار عباسعلی زاده ادامه داد: تیم 60 نفره جمهوری اسلامی ایران با 58طرح علمی در این رقابتها شرکت

کرد، همچینین تیم کشورمان موفق به کسب 10جایزه ویژه بین المللی شد.



راستکار عباسعلی زاده گفت: تیم کشورمان در فهرست برترین های این مسابقات بوده است.



وی بیان داشت : سه تن از شرکت کنندگان در این مسابقات از کرج بودند که دو نفر آنان موفق به کسب مدال طلا و یک نفر مدال نقره گرفت.



عباسعلی زاده بیان داشت: روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، چین، پرتقال، لهستان، مجارستان، انگلیس، آرژانتین، عربستان سعودی و کویت از جمله کشورهای شرکت کننده در این رقابتها بودند.

وی گفت: در این مسابقات تیم جمهوری اسلامی ایران نیز فرازهای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حرام شمردن تولید سلاحهای هسته ای در قالب پوستر به نمایش گذاشت.



سرپرست تیم علمی و مخترعان کشورمان در این مسابقات ادامه داد: نصب تصاویر ماهوارهای امید، مصباح، سیمرغ و فناوری صلح آمیز هسته ای در حاشیه این مسابقات از دیگر اقدامات تیم مخترعان جمهوری اسلامی ایران بود که با تحسین مخترعان جهانی مواجه شد.