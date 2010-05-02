سرپرست تیم علمی و مخترعان کشور در مسابقات اختراعات ژنو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مسابقات که با شرکت یک هزار مخترع از 35کشور جهان هفته گذشته در ژنو سوییس جریان داشت، تیم جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب 22مدال طلا ، 22مدال نقره و 12مدال برنز شد.
دکتر علیرضا راستگار عباسعلی زاده ادامه داد: تیم 60 نفره جمهوری اسلامی ایران با 58طرح علمی در این رقابتها شرکت
کرد، همچینین تیم کشورمان موفق به کسب 10جایزه ویژه بین المللی شد.
کرد، همچینین تیم کشورمان موفق به کسب 10جایزه ویژه بین المللی شد.
راستکار عباسعلی زاده گفت: تیم کشورمان در فهرست برترین های این مسابقات بوده است.
وی بیان داشت : سه تن از شرکت کنندگان در این مسابقات از کرج بودند که دو نفر آنان موفق به کسب مدال طلا و یک نفر مدال نقره گرفت.
عباسعلی زاده بیان داشت: روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، چین، پرتقال، لهستان، مجارستان، انگلیس، آرژانتین، عربستان سعودی و کویت از جمله کشورهای شرکت کننده در این رقابتها بودند.
وی گفت: در این مسابقات تیم جمهوری اسلامی ایران نیز فرازهای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حرام شمردن تولید سلاحهای هسته ای در قالب پوستر به نمایش گذاشت.
سرپرست تیم علمی و مخترعان کشورمان در این مسابقات ادامه داد: نصب تصاویر ماهوارهای امید، مصباح، سیمرغ و فناوری صلح آمیز هسته ای در حاشیه این مسابقات از دیگر اقدامات تیم مخترعان جمهوری اسلامی ایران بود که با تحسین مخترعان جهانی مواجه شد.
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