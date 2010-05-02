درصد قبولی دانش آموزان دبیرستانی شهرهای حاشیه ای کرج 70 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا نجفی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای گذشته به دلیل مشکلات متعدد در مدارس حاشیه جاده به خصوص فرهنگ پایین خانواده ها و عدم توجه به فرزندان، شاهد افت میزان قبولی دانش آموزان بودیم که در این راستا مقرر شد برنامه هایی در این خصوص اجرا شود.

وی افزود: در این زمینه برنامه های مختلفی برای کیفیت بخشی به آموزشی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان اجرا و میزان قبولی آنان رشد قابل توجهی داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع میزان قبولی دانش آموزان در این ناحیه در مقطع متوسطه 99.89 درصد است.

مشکلات اخلاقی دانش آموزان در مدارس به صورت ویژه بررسی شد

نجفی بیان داشت: مشکلات دانش آموزان در بخشهای مختلف، با هماهنگی ادارات مربوط و همکاری اورژانس اجتماعی و اداره بهزیستی بررسی شد و در حال بررسی است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج عنوان کرد: دانش آموزانی که دارای مشکلاتی هستند، در مدرسه شناسایی و کارشناسان اورژانس اجتماعی سعی در برطرف کردن مشکلات آنان دارند.

بدسرپرستی عامل اصلی بروز مشکلات اخلاقی در دانش آموزان

وی ادامه داد: اکثرا مشکلات اخلاقی دانش آموزان ناشی از بد سرپرستی است که منجر به ایجاد ناهنجاریهایی در دانش آموز می شود.

این مسئول یادآور شد: پس از معرفی به اورژانس اجتماعی، اگر مشکل این دانش آموزان حاد بود، به مراکز مربوطه انتقال داده می شوند.

در حال حاضر 105 هزار دانش آموز در 400 مدرسه در آموزش و پرورش ناحیه سه کرج مشغول به تحصیل هستند.