کاظم اکبرپور که هم اکنون در چین بسر می برد، امروز یکشنبه در گفتگو با مهر در خصوص سالن جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو2010 شانگهای گفت: در حال حاضر سالن جمهوری اسلامی ایران در اکسپو 2010 یکی از پربازدیدکننده ترین سالنهای منطقه است که به دلیل نوع معماری سنتی آن، مورد استقبال وسیع بازدیدکنندگان چینی و سایر کشورهای دنیا قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: معماری سالن جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه، آمیزه ای از معماری ایرانی- اسلامی است که با شکوهی وصف نشدنی به بیان مشخصه های تمدن ایران می پردازد.

وی تصریح کرد: بر سر در ورودی سالن جمهوری اسلامی ایران، تابلوی 12 متری برجسته ای از جاده ابریشم نصب شده است که توضیحات مرتبط با آن به سه زبان فارسی، چینی و انگلیسی در کنار آن نوشته شده است. ضمن اینکه فردی آگاه نیز توضیحات مرتبط با جاده ابریشم را برای علاقمندان بازگو می کند.

به گفته اکبرپور، مجسمه 2 سرباز هخامنشی با حدود 4 متر ارتفاع، به عنوان نگهبانان سمبلیک سالن جمهوری اسلامی ایران دو طرف درب ورودی این سالن قرار گرفته اند؛ ضمن اینکه پیام رئیس جمهور نیز به سه زبان انگلیسی، چینی و فارسی به زبان ساده و رسا پیامی را به مردم دنیا بیان می کند که در قالب تابلویی در قسمت ورودی سالن قرار گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، صحنه باشکوهی از نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب در قسمت دیگری از سالن نصب شده است.

وی اظهار داشت: بعد از عبور از ورودی سالن جمهوری اسلامی ایران، فضایی باعنوان ایران باستان طراحی شده که در آن کتیبه بزرگی از حفر کانال سوئز نصب شده است. ضمن اینکه در بخش دیگری از این فضا، نمایی بزرگ از پرسپولیس، مشاهیر ایران و نماهای تاریخی دیگر کشورمان نمایش داده شده است.

اکبرپور گفت: در فضایی حد فاصل ایران قدیم و ایران جدید، نمایی مناسب و دیدنی از برج آزادی قرار گرفته است، ضمن اینکه در فضای ایران امروز، آخرین پیشرفتها و نوآوریهای کشورمان در زمینه های فنی و مهندسی، ماهواره امید، سلوهای بنیادی و آخرین دستاوردهای لیزر و شهرسازی به نمایش گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: در این فضا، بناهای شهری از جمله برج میلاد شبیه سازی شده است، ضمن اینکه در بخش دیگر بافت فرش جهانی طراحی شده است که هر یک از بازدیدکنندگان یک گره همدلی بر این فرش می بافند. درنهایت این فرش جهانی به عنوان نماد ایران در اکسپو 2010 شانگهای، به دنیا تقدیم می شود.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در قسمت دیگر، فضایی در نظر گرفته شده است که آخرین پیشرفتهایی را نمایش می دهد که در آینده منجر به پیشرفت ایران در چشم اندازهای آتی خواهد شد.

اکبرپور گفت: ده نماد اصلی در نمایشگاه اکسپو 2010 شانگهای به نمایش گذاشته شده است که از جمله آن می توان به بناهایی محراب گونه اشاره کرد که نشانگر عبودیت انسان به خدا است، ضمن اینکه حوض آب بزرگی نیز در این سالن قرار گرفته است که نماد پاکی و شفافیت است.

وی شیشه های رنگی را نمادی از عشق و عاطفه ایرانی دانست و گفت: همچنین پوشش اقوام ایرانی به عنوان یک نماد معرفی می شود. این درحالی است که یک چهارم کره زمین نیز به طرز باشکوهی در سالن جمهوری اسلامی ایران نصب شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی گفت: موزیک زنده سنتی ایرانی نیز نشانگر عشق و عاطفه و مهرورزی است که در این سالن به صورت زنده اجرا می شود.

وی اظهار داشت: شعری از سعدی « بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند»، نیز سر در ورودی سالن جمهوری اسلامی ایران درج شده است.

اکبرپور استقبال از سالن جمهوری اسلامی ایران را بسیار چشمگیر دانست و گفت: این امر نشانگر این است که ایران کشوری منزوی نیست؛ ضمن اینکه بازدیدکنندگان بسیاری از کشورهای اروپایی علاقمند آشنایی با فرهنگ ایرانی- اسلامی و تمدن 2500 ساله ایران است.