مبارزه با فساد به فضای غیرسیاسی نیاز دارد/ ارائه 7هزار پیشنهاد اصلاحی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی که شب گذشته به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد در برنامه نگاه یک حضور یافته بود، در ابتدای برنامه با انتقاد از گفته مجری برنامه مبنی بر اینکه ساعت برگزاری این برنامه، ساعت سیاسی محسوب میشود و افراد بسیاری این برنامه را در این ساعت دنبال میکنند، گفت: برنامههایی که با موضوعات مردم سر و کار دارند، باید در ساعات بهتر پخش شود.
وی افزود: صدا وسیما اگر جدی بخواهد به این مسایل بپردازد باید برنامهریزی جدی بکند. من این جدیت را نمیبینم، مباحث سلامت نظام اداری،حل مشکلات مردم ومبارزه با فساد،مقولههای سیاسی نیستند واگربه دنبال مخاطبان سیاسی باشیم این برنامهها بازخورد جدی نخواهند داشت. امیدواریم اصحاب رسانه جهت اصلاح امور و مبارزه با فساد یک عزم قویتر داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر توسعه نظارت مردمی یادآور شد: رسانهها نقش برجستهای دارند و نظارت مردمی به این منظور فوقالعاده کارساز است و مردم نیز میتوانند ازطریق رسانهها، خواستههای خود را مطالبه کنند.سال گذشته میخواستیم بخش نظارت مردمی و بازرسان آزاد و افتخاری را عملیاتی کنیم اما بودجه با تأخیر به دست سازمان رسید، امسال آن را پیگیری میکنیم.
پورمحمدی در خصوص اعلام اسامی دانه درشتها و مفسدان اقتصادی که مورد سوال واقع شده بود با تاکید بر اینکه پیش از قطعی شدن حکم نمیتوان اسامی را اعلام کرد، تصریح کرد: در بحث دانهدرشت، اشتباه مفهومی وجود دارد. وقتی میگوییم دانهدرشت یعنی کسی که دارای یک جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی بوده و تخلفی را انجام داده باشد، هر چند خیلی کوچک که این مفهوم یک مقدار اشتباه است.
وی در عین حال اعلام کرد که ما متخلفین بزرگی داریم که ناشناخته هستند و رسانهها هم متوجه میشوند، اما انگیزهای برای تعقیب ندارند، حتی در دادگاه آنها هم حاضر نمیشوند. البته به رسانهها و مردم حق میدهیم که نسبت به مسئولین و صاحبان قدرت حساس باشند، تا در صورت بروز فساد، سریعاً با آنان برخورد شود. همانطور که میدانید برخورد با این موارد سخت است، متأسفانه برخی از برخوردها ناقص بوده و اطلاعرسانی زودهنگام آفت این پروندههاست.
وی یادآور شد: پروندههای بسیار جدی داریم و در این جهت موارد تخلف را با جدیت دنبال کرده و میکنیم. بنای سازمان بازرسی کل کشور، این است که در حین رسیدگی کمترین اطلاع رسانی انجام گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بخشنامهای که اخیرا از سوی معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد، اظهار امیدواری کرد که این بخشنامه مؤثر واقع شود و دستگاهها گزارشها را منظمتر در سیستم الکترونیکی درج کنند تا قابل بازبینی هم برای ردههای مدیریتی و هم برای دستگاههای نظارتی باشد و این انگیزهای است که باید از خود دولت تعقیب شود.
حجتالاسلام پورمحمدی با تاکید بر روش پیشگیری به عنوان یکی از روشهای بازرسی اظهار کرد: در سال 88، هفت هزار و 114 پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه کردیم که همه در جهت بهبود رفتارشان بوده است.
وی مطالعات جامع درحوزههای مختلف را مورد اشاره قرارداد ویادآور شد: تا به امروز سیاست جامعی در مورد انرژی نداشته ایم. ما در بررسیهای خود به کاستیهایی برخورد کردیم و گزارشی تهیه نمودیم که در آن روش استخراج، پالایش، ارائه خدمات به مردم و فروش و صادرات را در حوزه نفت مطرح کردیم. این گزارش را در حدود چهارصد و اندی صفحه و نزدیک به صد نسخه تکثیر کرده و به مقامات عالی رتبه و دستگاههای دولتی مرتبط ارائه کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درادامه این برنامه اعلام کرد: درسال 88 حدود11 هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی را از دست متصرفین گرفتهایم و حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات دولتی را وصول کردهایم و به خزانه ریختیم. همچنین در کنترل بر روی مناقصهها، در سال 88 بیش از 10 هزار مناقصه را بررسی و 412 میلیارد تومان مناقصه را لغو و تقاضای برگزاری مجدد آن را کردهایم.
حجتالاسلام پورمحمدی در مقابل اصرار مجری برنامه در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و اینکه اگر اعلام نمیکنید چرا شعار آن را میدهید؟ گفت: تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور این است که زیاد وعده ندهیم. سعی کردیم شعار و وعده داده نشود. ولی واقعیت این است که ما فقط یک بازرس هستیم. ما باید فضای پذیرش را درجامعه به ویژه بین مدیران تقویت کنیم. به عنوان مثال هنگامی که به عنوان یک دستگاه نظارتی به دستگاهی تذکر داده میشود بعضی اوقات با مقاومت مواجه میشویم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهد اصلاحی در دستگاه اداری صورت گیرد و در امر مبارزه با فساد موفق شویم باید روحیه تفاهم و پذیرش تقویت شود. درصورتی که با این قبیل موضوعات، سیاسی برخورد شود منتج به اثر نخواهد شد.هنگامی که در فضای سیاسی، نقد، اعتراض یا اشکالی صورت گیرد، برداشت و تحلیل سیاسی میشود و بعضاً ما در فضاهایی قرار میگیریم که باید تدبیر به خرج دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درپاسخ به این سوال که آیا در کشور فساد وجود دارد؟ گفت: اینکه مطرح میشود درهمه سطوح فساد وجود دارد، قبول ندارم و تعبیر نادرستی است. مدیران و کارمندان شایستهای داریم اما فساد نیز وجود دارد. باید توجه داشت که در هر کجا قدرت، ثروت یا هر دو با هم جمع شوند فساد ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه درباره این گفته که در جامعه مدعی نظام علوی وجود فساد درست نیست، خطاب به مجری برنامه گفت: از اینکه شما آرمانی صحبت میکنید خوشحالم اما آیا در جامعه علوی یا در حکومت حضرت علی(ع) همه چیز دارای سلامت بود؟
حجتالاسلام پورمحمدی ادامه داد: پول و قدرت جامعه علوی و غیرعلوی سرش نمیشود. انسان زیادهخواه و جاهطلب است. در این راستا چند اهرم برای مبارزه با فساد وجود دارد از جمله اخلاق، تفکر باورمند به قیامت و حساب و کتاب و این که خداوند ناظر به اعمال و رفتار بندگانش است. در جوامع دیگر انضباط اداری، شفافسازی و پاسخگویی وجود دارد و ما باید این موارد را در جامعه خود تقویت کنیم.
حجتالاسلام پورمحمدی در مورد اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پیرامون معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی مربوط به بخش خصوصی است و سازمان نسبت به افراد حقیقی و مردم وظیفه ندارد. ما نسبت به دستگاههای دولتی مانند بانکها حساس هستیم و با مکاتبات فراوان و ارائه اطلاعات بیشتر به بانکها، از آنها خواستیم که تلاش بیشتری را در جهت وصول معوقات انجام دهند.
حجتالاسلام پورمحمدی در خصوص معرفی اسامی دانهدرشتها تاکید کرد: در فضای سیاسی نمیتوان اطلاعرسانی کرد، وقتی جامعه سیاستزده شود، این امر خود مانع بزرگی در این زمینه است. بنابراین باید فضای آرام و مناسب برای بیان مسئله وجود داشته باشد. در صورتی که به جامعه القا شود که اگر پنج نفر دانه درشت اقتصادی معرفی شوند مشکل حل خواهد شد، درست نیست.
در این میان مجری سوال کرد:« پس چرا در خصوص اعلام اسامی وعده داده میشود؟» پورمحمدی پاسخ داد: شما از آنهایی که وعده دادهاند، سوال کنید. من به دلیل اینکه میدانم از نظر قانونی منع وجود دارد، وعده نمیدهم و ندادهام.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد کار سختی است. همکاری، همفکری و همدلی میخواهد. فضای غیرسیاسی میطلبد. همچنین نباید در مقابل نظارتها، مقاومت وجود داشته باشد.
پورمحمدی درباره بررسیهای سازمان بازرسی درمورد تخلف درآزمون دستیاری پزشکی اظهار داشت: درپرونده قبلی پیگیری های بسیاری انجام دادیم در مرحله اخیر نیز پیگیری صورت گرفته است. در حال بررسی هستیم که تکلیف آن روشن شود البته نباید در این میان از نقش فوقالعاده رسانه غافل شد، اگر در فضای رسانه یک موضوعی دقیق مطرح شود، سرعت اثربخشی آن بیشتر خواهد شد.
وی در مورد عملکرد سازمان در بحث خصوصیسازی گفت: ما داریم نظارت میکنیم. برخی از موارد طبق ضوابط پیش میرود و در مورد آنهایی که بر طبق ضوابط نیست، تذکر میدهیم و برخی جاها آن را متوقف میکنیم. در مورد مناقصهها و بهویژه مزایدهها چون بحث واگذاری مطرح است، بر سر قیمتگذاری بررسی و کار کارشناسی زیادی کردیم.
پور محمدی ادامه داد: مثلاً در مورد پرونده چند معدن بر سر تعیین قیمت 6 ماه کار کردیم. بحث خصوصیسازی جوانب مختلفی دارد و دستگاههای دیگری در حین واگذاری در این امر دخیلند. اگر جایی ضوابط رعایت نشود، از نظر قانونی در اختیار شورای رقابت قرار میگیرد که ما دیگر نمیتوانیم وارد شویم و کاری انجام دهیم. ما در این گونه موارد گزارش را به شورای رقابت میدهیم و این شوراست که باید تصمیم بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در مورد اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد کار سختی است، همدلی میخواهد، فضای غیرسیاسی و مقاومت نکردن دستگاهها را میطلبد. مبارزه با فساد با اعلام چند پرونده و معرفی چند متخلف حل نمیشود و مشکل مردم فقط چند مفسد دانهدرشت نیست. مردم پیگیر وعدههای مسئولان پیرامون کوچکسازی دولت، کاهش هزینهها و افزایش خدمات عمومی در دستگاهها هستند.
وی یادآوری کرد که الآن مبارزه با فساد در دنیا به یک بحث فراگیر و مهم تبدیل شده است تا آنجا که سازمان ملل یک سند 71 مادهای در مورد مبارزه با فساد را منتشر کرده است و همه کشورها را موظف کرده تا به مواد این کنوانسیون متعهد شوند.
پور محمدی گفت: وقتی میگویید دانهدرشتها، موضوع سیاسی میشود، باید این پروندهها دقیق و مستند بسته شود چون این افراد، رسانه دارند، وکیل میگیرند و قدرت و نفوذ دارند و به نحوی از خودشان رفع اتهام میکنند. ما در سازمان بازرسی کل کشور سعی کردیم پروندهها را مستند تشکیل دهیم تا در دادگاه نیز با قوت، جسارت و قاطعیت برخورد شود و خللی در آن وارد نشود.
وی خطاب به همکاران قضاییاش گفت: انتظار جدی و به حق مردم، رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه به پروندههاست و باید هر چه زودتر پاسخ داده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تاکید بر اینکه مسئولان نباید از پیگیریها ناراحت شوند، گفت: این مورد از مطالبات مردم است. از سوی دیگر اطلاعرسانی نیز باید صورت گیرد. ما در سازمان بازرسی در تلاش هستیم اطلاع رسانی میانه داشته باشیم، یعنی حتی قبل از صدور حکم بدون ذکر نام و نشانی اطلاعرسانی کنیم.
وی در خصوص تشویق و ایجاد انگیزه از سوی دستگاههای نظارتی گفت: در شورای دستگاههای نظارتی کشور که متشکل از پنج دستگاه نظارتی است، برای شناسایی بهترین دستگاهها از لحاظ خدمت به مردم و رضایتمندی آنان، برنامهریزی کردهایم اما همانطور که میدانید تعیین شاخص کار مشکلی است و به دنبال تعیین شاخصها هستیم.
نظر شما