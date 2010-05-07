جزئیات فاینانس خارجی 964 مگاوات نیروگاه BOO

اصغر آریانی پور در گفتگو با مهر گفت: زمانی که بحث احداث نیروگاهها به روش BOO در کشور آغاز شد، ماده 122 برنامه سوم توسعه به تصویب رسید بود که به وزارت نیرو، مجوز لازم را اعطا می کرد که این گونه نیروگاهها در کشور احداث گردد. این موضوع همچنین در ماده 20 برنامه چهارم نیز تنفیذ شد.

مجری طرحهای نیروگاه BOO سازمان توسعه برق ایران افزود: البته برنامه پنجم هنوز به دست ما نرسیده است؛ ولی قطعا در برنامه پنجم نیز این ماده تنفیذ خواهد شد؛ چراکه دولت به دنبال این است که اصل 44 قانون اساسی را محقق نماید.

بهره برداری تجاری از 3600 مگاوات نیروگاه BOO

وی تصریح کرد: تاکنون 56 فقره موافقت اولیه به ظرفیت حدود 37 هزار مگاوات جهت بخش غیردولتی صادر شده است که از محل صدور این موافقتهای اولیه، تاکنون حدود سه هزار و 600 مگاوات نیروگاه در حال بهره برداری تجاری است.

آریانی پور گفت: بر این اساس تاکنون 7 نیروگاه شامل فاز اول نیروگاه رودشور به ظرفیت 792 مگاوات، عسلویه به ظرفیت 942 مگاوات، فردوسی مشهد به ظرفیت 954 مگاوات، سه واحد از چهار واحد فاز اول نیروگاه خرمشهر به ظرفیت 486 مگاوات، کاشان به ظرفیت 324 مگاوات و دو نیروگاه کوچک کهنوج و نوشهر هر یک به ظرفیت 50 مگاوات به بهره برداری رسیده است که حدود 3 هزار و 600 مگاوات را در برمی گیرد.

گشایش اعتبار اسنادی برای 6 نیروگاه BOO

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه برق ایران، اعتبار اسنادی نیروگاه یزد1 به ظرفیت 484 مگاوات، به نفع پیمانکار تجیهزات گشایش و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است؛ ضمن اینکه اعتبار اسنادی نیروگاههای خرم آباد به ظرفیت 1296 مگاوات، زواره و فاز اول نیروگاه کهنوج، اسلام آباد(کرمانشاه) و گناوه هر یک به ظرفیت 484 مگاوات در مرحله نهایی گشایش اعتبار اسنادی به نفع پیمانکاران تجهیزات است.

مجری طرح نیروگاههای BOO سازمان توسعه برق ایران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این نیروگاهها جمعا به ظرفیت 3 هزار و 232 مگاوات، آغاز شده است.

وی تصریح کرد: مدارک و مستندات نیروگاه زنجان 4 و سیرجان هر یک به ظرفیت 484 مگاوات به تایید بانک عامل و بانک مرکزی رسیده و از طریق بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت جهت استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی ارسال شده است.

به گفته آریانی پور، تامین منابع مالی نیروگاه زنجان1 به ظرفیت 484 مگاوات و فاز سوم نیروگاه خرمشهر به ظرفیت 480 مگاوات از طریق فاینانس خارجی در مرحله نهایی کار خود قرار دارد که جمع ظرفیت این دو نیروگاه 964 مگاوات است.

وی ادامه داد: البته وزارت نیرو در سال 1378، هفت نیروگاه برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به دولت معرفی کرد که به جز نیروگاه غرب مازندران همه از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند.

فاز2 نیروگاه خرمشهر در انتظار استفاده از حساب ذخیره ارزی

آریانی پور گفت: فاز 2 نیروگاه خرمشهر به ظرفیت 324 مگاوات در مرحله نهایی بررسی توسط بانک عامل جهت ارایه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی است.

وی اظهار داشت: قرارداد نیروگاههای هرمزگان به ظرفیت 484 مگاوات، شرق اصفهان به ظرفیت 968 مگاوات و سرخس، غرب مازندران، پاسارگاد قشم و تربت حیدریه هر یک به ظرفیت 484 مگاوات جمعا به ظرفیت 3 هزار و 388 مگاوات، منعقد شده است و مدارک و مستندات نیروگاههای شرق اصفهان، سرخس، پاسارگاد قشم جمعا به ظرفیت 1936 مگاوات در بانک عامل در دست بررسی است.

قیمت 17500 تومانی هر کیلووات برق BOO

آریانی پور تاکید کرد: وزارت نیرو بعد از انعقاد قرارداد، طبق یک جدول پرداختی حدود 17 هزار و 500 تومان برای هر کیلووات با توجه به پیشرفت کار به سرمایه گذاران پرداخت می کند که آخرین قسط این پرداخت، زمانی است که اعتبار اسنادی به نفع پیمانکار تجهیزات گشایش شده باشد.

مجری طرح نیروگاههای BOO سازمان توسعه برق ایران خاطرنشان کرد: بعد از راه اندازی نیروگاه و به عبارتی به بهره برداری تجاری رسیدن نیروگاه به میزان 175 هزار ریال یک جا از سرمایه گذاران پیش خرید برق می شود که این امر باعث افزایش توان مالی سرمایه گذار خواهد شد.

وی ادامه داد: 56 فقره موافقت نامه برای احداث نیروگاه صادر شده است؛ اما پیشرفت کار و رسیدن آنها به مرحله گشایش اعتبار، بستگی به این دارد که چقدر بتوانیم بروکراسی بانکها و سایر ارگانهای برون سازمانی را کم کنیم.

آریانی پور گفت: نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق به روش BOO براساس آیین نامه بند ب ماده 25 قانون برنامه سوم تنظیم و استخراج می شود، در نتیجه این آیین نامه باید بازنگری شود. در این راستا سازمان توسعه برق ایران از وزارت نیرو در خواست اصلاحاتی را در این آیین نامه نموده و این وزارتخانه نیز، درصدد انجام اصلاحات مورد نظر بر روی آیین نامه مذکور است. اگر چنانچه این آیین نامه اصلاح شود، قطعا سرمایه گذاران استقبال بیشتری از احداث نیروگاه به روش BOO خواهند کرد.

اصلاح آیین نامه خرید تضمینی برق BOOها

وی اظهار داشت: نظر ما در اصلاح این آیین نامه این بوده است که یک بازنگری در فرمول تعدیل و ضرایب پیش بینی شده در آیین نامه صورت گیرد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه برق ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر اجازه احداث نیروگاههای گازی داده نمی شود بلکه نیروگاهها باید به صورت سیکل ترکیبی ساخته شوند تا راندمان آنها افزایش یابد.

آریانی پور تاکید کرد: مقرر شده است که نیروگاهها به صورت سیکل ترکیبی احداث شود؛ در غیراین صورت وزارت نفت از ارایه گاز به این نیروگاهها خودداری می کند و امکان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی نیز فراهم نمی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نمی توان برای نیروگاههای BOO اوراق مشارکت منتشر کرد گفت: اوراق مشارکت ممکن است برای طرحهای دولتی صورت گیرد، اما به دلیل اینکه نیروگاهها به صورت خصوصی احداث می شوند، امکان این کار وجود ندارد. این درحالی است که برای بخش خصوصی سرمایه گذار باید حدود 25 درصد آورده داشته باشد و بخشی از سرمایه گذاری آن نیز از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس صورت گیرد.

سرمایه گذاران خارجی هم بیایند

آریانی پور در خصوص حضور سرمایه گذاران خارجی در طرحهای BOO خاطرنشان کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی در این طرحها به صورت جوینت ونچر همراه سرمایه گذاران ایرانی قابل انجام است، چراکه در BOO باید سرمایه گذار ایرانی باشد؛ ولی خارجی ها هم می توانند کنار ایرانی ها وارد شوند.

وی اظهار داشت: سازمان توسعه برق ایران مکاتبه ای را با بانک مرکزی برای ایجاد یک وحدت رویه در عملکرد بانکها در موضوع ارایه تسهیلات به نیروگاههای BOO صورت داده است.