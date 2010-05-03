به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج فاضل دوشنبه در نشست خبری به بیان روشهای درمانی پرداخت و با اشاره به استفاده از روباتها در پزشکی افزود: در پزشکی روباتیک، روباتها به کمک پزشک می آیند که در حال حاضر این نوع روباتها در حوزه پزشکی در دنیا کاربردی شده اند.

وی از کاربردی شدن این نوع روباتها در کشور خبر داد و اظهار داشت: در بیمارستان امام خمینی روباتها به عنوان دستیار پزشک به صورت محدود به کار گرفته می شوند.

رئیس جامعه جراحان ایران به استفاده از روش پزشکی از راه دور (telemedicine) اشاره کرد و ادامه داد: در این شیوه پزشک از راه دور با شنیدن وضع بیمار و مشاهده آزمایشهای انجام شده توصیه های لازم را برای درمان فرد ارائه می دهد. این روش نیز از سوی وزارت نفت اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این شیوه در دنیا مرسوم شده است افزود: هندوستان یکی از کشورهای دنیا است که بهترین شبکه پزشکی از راه دور را دارد.

فاضل با اشاره به استفاده از لیزر در حوزه پزشکی تاکید کرد: لیزر در حوزه پزشکی نحوه و روش درمانی نیست بلکه ابزاری برای برش در جراحی است و در برخی موارد برای تشخیص تومورها استفاده می شود.

وی با انتقاد از تبلیغات بی اساس در زمینه لیزر به عنوان روش درمانی خاطرنشان کرد: همان گونه که چاقو و "کوتر" به عنوان ابزاری برای برش به کار می رود از لیزر نیز به عنوان ابزاری برای برش استفاده می شود و تبلیغاتی که در زمینه درمان بیماری با لیزر می شود عوام فریبی است.