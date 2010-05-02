اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سومین دوره مسابقات اسکیت جایزه بزرگ منطقه 4 کشور در محل پیست اسکیت ورزشگاه 15 خرداد آزادشهر یزد در بخش آقایان از روز پنجشنبه 9 اردیبهشت‌ماه به مدت دو روز و با حضور 48 ورزشکار در قالب پنج تیم از بندرعباس، کرمان، بندرلنگه، سیستان و بلوچستان و یزد برگزار شد و نتایج ذیل به دست آمد:

در رده سنی 7 تا 8 سال آرش فرخنده از بندرعباس، مهرداد راد از یزد و محمدحسین جعفری از یزد به ترتیب به عنوان‌های نخست تا سوم دست یافتند.

در رده سنی 9 تا 10 سال دانیال زارع، محمد آهنگر و منصور اسماعیلی هر سه از یزد به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی 11 تا 12 سال نیز امید ابراهیم‌زاده،‌ سجاد ایران‌دوست و محمدحسین اسماعیلی هر سه از یزد اول تا سوم شدند.

در گروه 13 تا 14 سال سینا رئیسان از بندرعباس اول شد، محسن خانی‌زاده از یزد دوم شد و محمد مرزوقی از یزد سوم شد.

در رده سنی 16 تا 17 نیز وحید میرفخرالدینی از یزد به مقام نخست دست یافت، وحید رمضانی دوم شد و عبدالعزیز از بندرلنگه مقام سومی این مسابقات را از آن خود کرد.

در رده سنی بزرگسالان نیز صابر قائم‌مقامی از یزد، صالح فلاشی از کرمان دوم و علی‌ اکبری از یزد مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده تیمی نیز تیم یزد اول شد و تیم‌های بندرعباس و کرمان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

یزد میزبان مسابقات اسکواش انتخابی تیم ملی جوانان

مسابقات اسکواش انتخابی تیم ملی جوانان برای اعزام به مسابقات آسیایی مالزی و سریلانکا در یزد در دو رده سنی زیر 19 سال و 15 تا 17 سال به میزبانی یزد در سالن اختصاصی اسکواش برگزار شد.

این مسابقات در رده سنی 19 سال با حضور پنج ورزشکار و در رده سنی 15 تا 17 سال با حضور شش ورزشکار برگزار شد.

از هر گروه دو نفر به مسابقات آسیایی مالزی و سریلانکا اعزام خواهند شد.

بانوی جودوکار یزدی عازم مسابقات آسیایی شد

فاطمه جادری، عضو تیم ملی بانوان جودو جوانان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا عازم این کشور شد.

این مسابقات از 9 اردیبهشت ‌ماه جاری مدت چهار روز در کشور تایلند برگزار می ‌شود.

رئیس هیئت پهلوانی شهرستان بهاباد معرفی شد

اکبر فلاح به عنوان رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ‌ای شهرستان بهاباد معرفی شد.

شهرستان بهاباد با 30 هزار نفر جمعیت فاقد زورخانه است و با انتصاب رئیس هیئت پهلوانی این شهرستان قرار است زورخانه‌‌ هایی در این شهرستان افتتاح شود.

فلاح، حکم خود را از سردار فتوحی، جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد دریافت و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

نائب رئیسان هیئت‌های ورزشی استان یزد گردهم ‌می‌ آیند

جلسه نائب رئیسان هیئت‌ های ورزشی استان یزد،‌ 12 اردیبهشت‌ ماه حاری در یزد برگزار می‌ شود.

در این جلسه نایب رئیسان هیئت ‌های ورزشی استان یزد در هتل ادیب الممالک یزد گردهم می‌آیند و پیرامون مسائل هیئت‌های ورزشی استان به بحث و تبادل‌ نظر خواهند پرداخت.