محمد رضا رحیمی امروز یکشنبه در هجدهمین جلسه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه معرفی بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری در هر دستگاه تأثیر فراوانی در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال دارد بر لزوم همفکری و ایجاد هماهنگی میان بانک‌ها، استانداری‌ها و همه دستگاه‌های مربوط برای رفع موانع و مشکلات پیش ‌رو تأکید کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور همچنین آغاز آزمایشی اجرای طرح کارت اعتباری کارمندان دولت را آغازی مبارک و سازنده ارزیابی کرد و با بیان اینکه این طرح در رفع مشکلات خانواده کارمندان نقش مؤثری خواهد داشت اظهار امیدواری کرد بازنشستگان، مجامع کارگری و نهایتاً همه آحاد جامعه تحت پوشش این طرح قرار گیرند.



در این جلسه کلیات آیین‌نامه اجرایی تأسیس مراکز مشاوره و اطلاع‌رسانی خدمات کارآفرینی به تصویب رسید و ضرورت ساماندهی این مراکز از جمله صدور مجوز و تعیین ضوابط تأسیس مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد آیین‌نامه پیشنهادی با روان‌سازی بیشتر در جلسه آینده ارائه شود. همچنین پیشنهاد وزارت تعاون در ارتباط با پذیرش مسئولیت به عنوان متولی اصلی اشتغال در کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح تفصیلی پیشنهاد مذکور با هماهنگی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و تعاون در هفته آینده در دستور کار این شورا قرار گیرد.