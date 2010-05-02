استان مرکزی باید 300 میلیارد تومان در سال جاری درآمد کسب کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا عاشوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: سهم درآمدی استان مرکزی از بودجه سال گذشته در کشور 234 میلیارد تومان بود که تا پایان سال گذشته 284 میلیارد تومان درآمد در استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای برخوردار کشور کسب شد که با توجه به این توانمندی، در سهمیه امسال باید استان 300 میلیارد تومان درآمد بودجه را محقق کند.

وی اضافه کرد: از این مبلغ 77 میلیارد تومان صرف امور جاری استان و 118 میلیارد تومان نیز صرف امورعمرانی خواهد شد و 105میلیارد تومان بقیه نیز به حساب خزانه واریز خواهد شد.

عاشوری با اشاره به اینکه ستاد درآمد استان مرکزی به صورت هفتگی به ریاست استانداربرگزار می شود، بیان داشت: در این راستا و برای محقق کردن سهم بودجه اختصاص یافته به استان باید ماهانه 25 میلیارد تومان درآمد در استان کسب شود که برای محقق کردن آن فعالیت گسترده دستگاه های اجرایی و امور اقتصادی و دارایی استان و امور مالیاتی باید افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه سال گذشته استان مرکزی 58 میلیارد تومان از بودجه 234 میلیارد تومانی استان صرف امور جاری شده است افزود: از این مبلغ 93 میلیارد تومان صرف امور عمرانی و 83 میلیارد تومان باقی مانده نیز به خزانه واریز شده است که با توجه به کسب درآمد 100 درصدی استان دولت نیز با اختصاص 13 میلیارد تومان اعتبار در قالب مازاد درآمد کمک شایانی به انجام پروژه هی عمرانی استان و پرداخت اعتبارات جاری و معوقات دستگاه ها کرده است.

وی گفت: از مجموع 13 میلیارد تومان مازاد درآمد استان مرکزی 20 درصد به بودجه جاری دستگاه ها پراخت شده است به گونه ای که در پرداخت حقوق بازنشستگان و بدهی هشت ساله ادارت به دستگاه هایی ملانند برق، آب، مخابرات و گاز به عنوان یکی از استان های نمونه کشور شناخته شده ایم.

عاشوری به نزدیکی سفر دور سوم دولت به استان مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به رویکرد فرهنگی این دور از سفرها، علاوه بر بودجه 118 میلیارد تومانی عمرانی استان مرکزی 37 میلیارد تومان نیز به منظور انجام برنامه های فرهنگی و اتمام پروژه های این بخش به استان اختصاص یافته است که در این راستا این اعتبار صرف رسیدگی به مسائل فرهنگی مساجد، تکایا، خانه های عالم روستایی، حوزه های علمیه و تامین هزینه های جاری خواهد شد.