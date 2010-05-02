نبود بازیکنان کلیدی و بدشانسی شاهین را از اهدافش دور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری پس از شکست امروز یکشنبه تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بازی، بازی خوبی بود. این نتیجه و پیروزی بدست آمده را به بازیکنان و مربیان حریف تبریک می‎گویم.

وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر شکست تیمش ادامه داد: سه بازیکن کلیدی تیمم مصدوم بودند. یکی دیگر از آنها به علت سه اخطاره بودن اجازه بازی نداشت. نبود این چهار بازیکن تاثیر منفی محسوسی بر عملکرد شاهین بوشهر گذاشته بود.

سرمربی تیم شاهین بوشهر تصریح کرد: بدشانسی‎هایی هم که در جریان بازی با آنها مواجه می‎شدیم مزید بر علت شد تا نتوانیم به اهداف‌مان دست یابیم.

یاوری تاکید کرد: البته همه بازیکنان زحمت خود را کشیدند. سعی می‎کنیم در 2 بازی آینده پیروز باشیم تا همچنان در لیگ برتر باقی بمانیم.