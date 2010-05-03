امیدوارم سال آینده بتوانیم ناکامیهای ابومسلم را جبران کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی حنطه شامگاه یکشنبه پس از کسب نتیجه تساوی دو بر دو مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: همانطور که همه حاضرین در ورزشگاه دیدند، بازیکنان ما در دیدار با سپاهان که صدر نشین لیگ برتر است کم نگذاشتند و با جان و دل بازی کردند و در عین شایستگی متأسفانه نتوانستند به پیروزی برسند.



سرمربی ابومسلم تصریح کرد: تنها چیزی که ما از مسابقه با سپاهان می خواستیم کسب سه امتیاز بود و در این راستا همه تاکتیک ها و برنامه ریزی های مناسب را در نظر گرفته بودیم اما این موضوع محقق نشد تا ابومسلم پس از سالها حضور در لیگ برتر، سقوط کند.



وی با اشاره به امتیاز یک تیم لیگ برتری که قرار است به مشهد منتقل شود، ادامه داد: مهدی زمان قول داده است که ابومسلم سال آینده هم در لیگ برتر حضور پیدا خواهد کرد و اگر چنین موضوعی به مرحله اجرا برسد و من هم در جمع مشکی پوشان حاضر باشم، قول می دهم که در بین چهار تیم برتر لیگ قرار بگیریم.



وی خاطر نشان کرد: تیم ابومسلم در این فصل مشکلات و بحران های زیادی را داشت که اگر همین موانع برای استقلال و پرسپولیس پیش می آمد قطعا آنها به شرایط ابومسلم دچار می شدند و بر همین اساس خواسته ما از مسئولین ورزش کشور این است که همچون تیمهای سپاهان، پرسپولیس و استقلال به این تیم ریشه دار و با سابقه کشور نیز بیش از پیش توجه داشته باشند.



دیدار تیمهای فوتبال ابومسلم خراسان رضوی و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس، عصر یکشنبه در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد مقدس برگزار شد که با تساوی دو بر دو به پایان رسید.

