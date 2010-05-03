به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده یاد علی محمد حق شناس زبان‌شناس و استاد فقید دانشگاه‌ تهران لحظاتی پیش و پس از دیدار آخر با دانشجویان و همکارانش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به بیمارستان پیامبران منتقل شد.

قرار است تا دقایقی دیگر مراسم تشییع پیکر وی برگزار شود.

با اینکه قرار بود حیاط این بیمارستان برای برگزاری این مراسم و سخنرانی تعدادی از دوستان و همکاران دانشگاهی زنده یاد حق شناس در نظر گرفته شود اما مسئولان این بیمارستان تا این لحظه در این زمینه همکاری نکردند و کسانی که برای تشییع پیکر استاد حق شناس در این محل حاضر شدند خارج از بیمارستان و در بلوار ابوذر به انتظار ایستاده‌اند.

براساس این گزارش تعداد زیادی از استادان زبان ادبیات فارسی، زبان‌شناسی، نقد ادبی و دوستداران زنده یاد حق شناس به این مراسم آمده‌اند.

جمال میرصادقی، عباس مخبر، محمد شمس لنگرودی، احمد احمدی (مدیر انتشارات سمت)، حافظ موسوی، سیمین بهبهانی، کوروش کمالی سروستانی، محمد جعفری قنواتی، لاله آموزگار، کامران فانی، بابک احمدی، احمد پوری، محمود فتوحی، ابراهیم خدایار، کوروش صفوی، محمود عابدی، حسن انوشه، توفیق سبحانی، عباسعلی وفایی، اعضای انجمن علمی نقد ادبی ایران- که استاد حق شناس رئیس آن بود- تعدادی از اعضای فرهگستان زبان و ادب فارسی از جمله حاضران در مراسم تشییع پیکر وی هستند.

قرار است در این مراسم عباس مخبر، محمد شمس لنگرودی، لاله آموزگار، نرگس انتخابی و باباک احمدی درباره زندگی و آثار زنده یاد حق‌شناس سخنرانی کنند.

گزارش تکمیلی متعاقباً ارسال می‌شود.