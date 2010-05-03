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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

در یک ماه اخیر رخ داد/

553 کشته و زخمی شدن در افغانستان/ بمب کنار جاده ای دلیل اصلی تلفاتها

553 کشته و زخمی شدن در افغانستان/ بمب کنار جاده ای دلیل اصلی تلفاتها

دولت افغانستان در گزارشی از کشته و زخمی شدن 553 نفر طی یک ماه اخیر در این کشور خبر داد و استفاده از بمب های کنار جاده ای را دلیل عمده افزایش آمار تلفات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، دولت افغانستان در گزارشی اعلام کرد که طی یک ماه اخیر در این کشور 173 غیرنظامی کشته و 380 نفر زخمی شدند که این رقم نشان از افزایش 33 درصدی آمار تلفات در مقایسه با شمار کشته ها در سال 2009 است.

همچنین مقامات دولت افغانستان اعلام کرده اند که بمبهای کنار جاده ای دلیل عمده افزایش آمار تلفات در این کشور هستند و آمارهای رسمی حکایت از افزایش دوبرابری استفاده از این بمبها از ابتدای سال 2010 تاکنون دارد. 

در همین حال از ابتدای سال 2010 تاکنون 153 نیروی ائتلاف عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان کشته شدند که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته 92 نفر بوده است.

بر اساس این گزارش فصل بهار و تابستان به عنوان فصل درگیریها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در افغانستان شناخته می شود.
 

کد مطلب 1075560

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