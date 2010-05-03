به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا شب گذشته با حضور در مرکز کنترل و فرماندهی تهران بزرگ دور جدید طرح امنیت اجتماعی را با دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر آغاز کرد.

وی قبل از آغاز عملیات دستگیری گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر از ماهها پیش با جمع آوری گزارشات مردمی و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسائی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح تهران شد و امشب باید این افراد اقتدار پلیس را لمس کنند.

وی ادامه داد: واحدهای عملیاتی باید بارعایت حقوق شهروندی و اقتدار کامل این افراد را در مخفیگاه هایشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه تا حد امکان با متهمان متاهل و دارای فرزند طوری برخورد شود که آبروی خانواده آنان در محل حفظ شود اظهار داشت: اما در مقابله با خانه های تیمی و مجرد نشین برخورد آشکار و در حضور اهالی محل انجام شود تا مردم شاهد برخورد پلیس در رسیدگی به شکایات و درخواست آنان باشند.

ساجدی نیا با تشریح چگونگی این عملیات گفت: شهر تهران به چهار منطقه تقسیم شده است و مکانهای شناسایی شده با حکم قضایی بازرسی می شوند.

فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود: بر اساس هماهنگیهای انجام شده خانواده دستگیر شدگان که وضعیت مالی خوبی ندارند با معرفی این نیرو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرند تا دچار آسیبهای اجتماعی ناشی از بی سرپرستی نشوند.

ماموران یگان امداد شب گذشته در عملیاتهای مختلف موفق به شناسائی ودستگیری 400 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر شدند.