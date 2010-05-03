حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز میزان تسهیلات پرداختی در استان فارس را 70 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از چندی پیش پرداخت وام شروع و این امر به شهرستانهای استان فارس نیز ابلاغ شده است.

وی کشاورزان و دامداران را از جمله گروهی دانست که می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به فرمانداریها و جهاد کشاورزی در سطح استان فارس نسبت به دریافت وام اقدام کنند.

به گفته تقی زاده میزان این وام نیز پنج میلیون تومان است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت خشکسالی در استان نیز تصریح کرد: در برخی زمینه ها نسبت به گذشته وضعیت خشکسالی تشدید شده زیرا از نظر هیدرولوژیکی بارشها به صورتی نبوده که بهبود چندانی در وضعیت هیدرولوژی آب ایجاد کند.

تقی زاده با اعلام اینکه آبگیری پشت سدهای استان بیش از 70 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: در رودخانه های فصلی و دائمی جریانهای سطحی آب و زیرزمینی 77 درصدی کاهش داشته که این مسئله نگران کننده است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس عنوان کرد: در حال حاضر 93 دشت در حال پایش در سطح استان فارس وجود دارد که به دلیل افت سطح سفره های آب زیرزمینی نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته 91 دشت با مشکل مواجه هستند.

وی گفت: بیش از 87 درصد استحصال آبهای استان فارس وابسته به آبهای زیرزمینی بوده که به دلیل خشکسالی با مشکل به نسبت شدیدی نسبت به گذشته مواجه است.