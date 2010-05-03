به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، جواد نکونام که به دلیل مصدومیت بازیهای گذشته اوساسونا را از دست داده بود و احتمال حضورش در دیدار برابر رئال مادرید کم بود، با تلاش پزشکان تیمش به دیدار یکشنبه شب رسید و از ابتدا در ترکیب اوساسونا به میدان رفت.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان ساعاتی قبل از برگزاری این دیدار در لابی هتل " ولینگ " میزبان خبرنگاران ایرانی اعزامی به اسپانیا بود و دقایق کوتاهی در مورد شرایط خودش در اوساسونا و فوتبال کشورمان صحبت کرد.

نکونام که اعتقاد دارد حرف هایش را به هنگام قرعه کشی جام ملتهای آسیا زده است، در این مورد اظهار نظر زیادی نکرد و به خبرنگار مهر گفت: امیدوارم شرایطی فراهم شود که تیم ملی فوتبال کشورمان بتواند در این مسابقات عملکرد خوبی داشته باشد و به عنوان شایسته ای نیز دست پیدا کند.

بازیکن شماره 6 اوساسونا در ادامه به شرایطش به در این تیم اشاره کرد و گفت: خدا را شکر همه چیز خوب است و من یکسال دیگر با این تیم قرارداد دارم با این حال اگر پیشنهاد خوبی برسد از این تیم جدا می شوم. واقعیت این است که در این تیم راحت هستم و شرایط خوبی دارم. با این حال باید منتظر پایان فصل باشیم.

جواد نکونام در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر به مهدی مهدوی کیا اشاره کرد و گفت: برخلاف نظرسنجی که در ایران صورت گرفت من اعتقاد دارم که مهدوی کیا موفق ترین لژیونر فوتبال ایران در تمام تاریخ بود. البته علی دایی هم در تیم های بزرگی بازی کرد و موفق بود اما بازی کردن متمادی در آلمان بسیار سخت است و مهدوی کیا از پس این کار برآمد.

نکونام ابراز امیدواری کرد خودش نیز بتواند با ادامه این روند یکی از لژیونرهای موفق فوتبال ایران در طول تاریخ باشد.