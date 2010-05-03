آمادگی دانشگاه آزاد برای حمایت مادی و معنوی از نخبگان علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مطهری و روز معلم در جمع اساتید واحد اسلامشهر به تشریح اهداف کلان دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404 پرداخت و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در شاخص مقالات ISI در کشور دارای مقام اول است.

وی افزود: در پایان سند چشم‌انداز تعداد دانشجویان دانشگاه به 5/2 میلیون نفر، تعداد فارغ التحصیلان به بیش از 5 میلیون نفر و تعداد اعضای هیئت علمی از 25 هزار نفر به 108 هزار نفر می رسد.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی به طور جدی مورد توجه قرار دارد، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی امروز در معرض جوسازی های نو قرار گرفته اما مهم این است که هیچ کس نمی تواند این مجموعه فرهنگی و آموزشی را به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان از حرکت بازدارد.