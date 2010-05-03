تپه "چنگرن" ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تپه چنگرن در 30 متری جنوب رودخانه فصلی "کن احمد خان" و ارتفاع 397 متری از سطح آبهای آزاد قرار دارد .



مسعود اسکندری با اشاره به موقعیت مکانی این اثر گفت: این اثر در شهرستان آبدانان، بخش کلات، دو کیلومتری شمال شرقی روستای تپه حمام، در 100 متری شرق جاده آسفالته دشت عباس به مورموری قرار گرفته است .



وی خاطرنشان کرد: شواهد فرهنگی موجود از سطح تپه چنگرن حاکی از وجود استقرارهایی مربوط به دوران اوروک میانی ، شوشان میانه جدید و شوشان جدید یک و دو است .



این مسئول ادامه داد: به اعتقاد اهالی محل در گذشته خاک این تپه را به دلیل سستی و نرمی با دست جمع آوری کرده‌اند و به همین جهت به تپه چنگرن به معنی چنگ (پنجه) معروف شده است .



وی به ارائه مشخصاتی از اثر پرداخت و گفت: شکل ظاهری این تپه به صورت بیضی است، ارتفاع این تپه از سطح اراضی اطراف 13 متر و دارای طول 100 متر، عرض 70 متر و مساحت هفت هزار و 500 متر است .



مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام خاطرنشان کرد: کل آثار ثبت شده استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور 694 اثر است.