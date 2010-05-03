اسامی هیئت انتخاب جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن نجفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آذرمیدخت آذرهوش (فعال در حوزه کودک و مدیر روابط عمومی شبکه دوم سیما)، الهه کسمائی(تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی کودک- شبکه دو)، مجید ریاضی( کارشناس هنری)، کمال شفیعی (‌شاعر و نویسنده کودک و نوجوان)، فریبا محمدی ( شاعر و نویسنده- از آموزش و پرورش استان) و جواد کریم نژاد (پژوهشگر- از حوزه هنری استان) هیئت انتخاب سومین جشنواره بین المللی و پنجمین جشنواره سراسری دستهای کوچک دعا خواهند بود.

نجفی تصریح کرد: هدف جشنواره تبیین و ترویج فرهنگ دعا و نیایش و ثبت گفتگوی بی‌آلایش کودکان و نوجوانان با خالق یکتا و نهادینه نمودن تفکر مبتنی بر ارزشهای دینی و اسلامی در میان کودکان و نوجوانان و آینده‌سازان مملکت اسلامی استو

وی در خصوص نحوه انتخاب آثار اظهار داشت: عدم تأثیرپذیری کودکان از والدین و آثار چاپ شده برگزیدگان در سال‌های گذشته، وجود دنیا و زبان کودکانه در آثار ارسالی، تخیل و بدیع بودن، از معیارهای اصلی انتخاب دعاها و دل‌نوشته‌های کودکان و گزینش به مرحله داوری است.

دبیر جشنواره دستهای کوچک دعا بیان کرد: با همکاری سازمان‌هایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ آموزش و پرورش ، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، شبکه دوم سیما، شبکه سحر و شبکه استانی سهند و ... جشنواره از آنچه می پنداشتیم فراتر رفته و با استقبال بی‌نظیر کودکان کشور عزیز ایران و سایر کشورها قرار گرفته است.

به گفته نجفی، به دلیل حجم آثار رسیده به دبیرخانه و ادامه ارسال آثار از مراکز مختلف، آمار دقیق آثار رسیده به زودی به همراه ترکیب هیئت داوران در دو بخش ملی و بین الملل اعلام خواهد شد.

مراسم اختتامیه این جشنواره، همزمان با خجسته میلاد ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) در پنجم تیر ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

در جشنواره سال قبل (دومین دوره بین المللی و چهارمین دوره سراسری) 29 هزار و 450 اثر از 21 کشور جهان در جشنواره شرکت داشت.