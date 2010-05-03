برای فوتبال ایتالیا متاسفم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "فوتبال دیرکتا"، با شکست تیم فوتبال لاتزیو مقابل اینتر، رم جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را به راه راه آبی و سیاه پوشان میلانی داد. این شکست در حالی رقم خورد که هواداران لاتزیو در طول بازی از شکست تیم خود ابراز رضایت می کردند که این موضوع مونتالی را به خشم آورده است.

مدیرباشگاه اینتر گفت: آنچه چشمانم دید را به هیچ وجه باور نمی کنم. قبل از اینکه بازی آغاز شود هرگز تصور نمی کردم چنین چیزی را ببینم. به نظر من، این حرکت لاتزیو شرم آور بود.

مونتالی افزود: من نمی توانم اینتر را سرزنش کنم. آنها کارشان را انجام دادند اما امروز فکر می کنم خیلی چیزها را باخته‌ایم. لاتزیو این بازی را باخت اما بازنده واقعی، ورزش و به ویژه فوتبال ایتالیا بود.