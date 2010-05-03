اصفهانیها می توانند در میوه فروشیها کتاب بخرند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رنجبر پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان در نظر دارد در کنار ارائه محصولات کشاورزی سالم به شهروندان اصفهانی کتاب نیز در بازارهای روز عرضه کند.

وی با تاکید بر این که این سازمان بسترهای لازم‌ جهت راه‌اندازی غرفه‌های کتاب در بازارهای روز را فراهم می‌کند اظهار داشت:‌ در حال حاضر در بازار ولی عصر و بازار گیاهان دارویی (کتب مرتبط) این امر محقق شده و انتظار می‌رود تا در تمام بازارهای این سازمان شاهد اجرایی شدن این موضوع باشیم.

رنجبر خاطر نشان کرد: راه‌اندازی غرفه‌های عرضه کتاب در بازارهای میوه و تره بار شهر اصفهان اقدامی برای بالابردن این سرانه انجام خواهد شد.