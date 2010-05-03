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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

ابتکار فرهنگی/

اصفهانیها می توانند در میوه فروشیها کتاب بخرند

اصفهانیها می توانند در میوه فروشیها کتاب بخرند

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری اصفهان گفت:‌ میادین میوه و تره‌بار شهرداری اصفهان بسترهای لازم برای عرضه کتاب در بازارهای روز این کلان شهر فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رنجبر پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان در نظر دارد در کنار ارائه محصولات کشاورزی سالم به شهروندان اصفهانی کتاب نیز در بازارهای روز عرضه کند.

وی با تاکید بر این که این سازمان بسترهای لازم‌ جهت راه‌اندازی غرفه‌های کتاب در بازارهای روز را فراهم می‌کند اظهار داشت:‌ در حال حاضر در بازار ولی عصر و بازار گیاهان دارویی (کتب مرتبط) این امر محقق شده و انتظار می‌رود تا در تمام بازارهای این سازمان شاهد اجرایی شدن این موضوع باشیم.

رنجبر خاطر نشان کرد: راه‌اندازی غرفه‌های عرضه کتاب در بازارهای میوه و تره بار شهر اصفهان اقدامی برای بالابردن این سرانه انجام خواهد شد.

کد مطلب 1075773

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