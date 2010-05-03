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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

در کشور؛

"مهد قرآن" آذربایجان شرقی مرکز نمونه ترویج اندیشه های شهید مطهری شد

تبریز - خبرگزاری مهر: موسسه مهد قرآن آذربایجان شرقی به عنوان مرکز نمونه کشوری در زمینه ترویج و تبلیغ اندیشه های شهید مطهری انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بر اساس این گزارش، مهد قرآن آذربایجان شرقی موفق شد به دلیل فعالیتهای انجام شده در این حوزه، لوح تقدیر و جایزه ویژه جشنواره حکمت مطهر را از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.

در آئین ویژه ای که در تالار ابن سینای دانشگاه تهران برگزار شد، به 19 نفر از برگزیدگان کشور در ترویج افکار و اندیشه های شهید مطهری جوایزی ویژه اهدا شد.

موسسه مهد قرآن آذربایجان شرقی به عنوان یکی از مراکز قرآنی غیردولتی از سال 81 در کنار فعالیتهای آموزشی و ترویج قرآن کریم، نشر اندیشه های شهید مطهری را در قالب طرح حکمت مطهر طراحی و اجرا کرده و با استقبال عمومی مواجه شده است.

کد مطلب 1075781

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