حذف پیمانکاران ضعیف از طرحهای پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی در نخستین نشست هماهنگی پیمانکاران فعال در طرحهای پارس جنوبی با بیان اینکه با اقدامات انجام گرفته در شرایط فعلی عسلویه از روستایی دور افتاده در سواحل خلیج فارس به قطب انرژی خاورمیانه تبدیل شده است، گفت: با متنوع سازی منابع تامین مالی پروژه های پارس جنوبی امکان توسعه بیشتر این میدان مشترک گازی در سالجاری فراهم شده است.

وی با اشاره به 2 برابر شدن حجم سرمایه گذاریها در میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن، فردوسی و لایه نفتی پارس جنوبی در سالجاری، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم امسال با جذب بیش از 10 میلیارد دلار منابع مالی تحول بزرگی در توسعه پارس جنوبی حاصل شود.

به گفته این مقام مسئول جذب این حجم سرمایه گذاری در میادین گازی نیازمند برنامه ریزی گسترده و بهبود روشهای فنی و اجرایی است.

وکیلی با اشاره به افزایش 30 تا 68 درصدی سهم مجموعه های داخلی در اجرای پروژه های پارس جنوبی، تبیین کرد: با تمهیدات پیش بینی شده باید تاخیرات گذشته در اجرای پروژه های در دست اجرا به حداقل کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: به دنبال فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی به ازای هر روز تاخیر در بهره برداری از طرحها باید میلیونها دلار علاوه بر بهره و سود عملیاتی از پیش تعیین شده به خریداران این اوراق خسارت پرداخت شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی انجام گرفته کلیه پیمانکاران ضعیف از مجموعه شرکتهای طرف قرارداد طرحهای مختلف پارس جنوبی حذف خواهند شد، بیان کرد: با توجه به مشترک بودن مخزن باید روند کنونی فعالیتها در پارس جنوبی شتاب بیشتری پیدا کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان با اشاره به تشکیل ستاد سلامت و برنامه ریزی برای تامین ایمنی و بهداشت در پارس جنوبی، خواستار رفع موانع و مشکلات موجود در این بخشها شد و خاطر نشان کرد: کلیه پیمانکاران باید با رفع مشکلات موجود در حوزه کارگری و به ویژه تامین شرایط ایمن، بهبود وضعیت کمپهای کارگری در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به برطرف کردن معایب کنونی اقدام کنند.