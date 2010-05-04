ادارات بودجه خود را از وزارتخانه ها بگیرند/ اختصاص اعتبار به وعده های استاندار در سفرها

محمدرضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هیچگونه توجیهی در مورد دریافت نکردن سهم اعتباری مشخص شده از دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست و مدیران دستگاه ها باید با برنامه ریزی و پیگیری مداوم نسبت به دریافت سهم خود از بودجه ملی اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه دهند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ردیف های اعتباری معین شده در بودجه بسیار بیش از ردیف های اعتباری مربوط به بودجه استان ها بوده است به گونه ای که از بودجه سال گذشته کل کشور تنها 35 درصد آن استانی بوده است و مابقی ملی در نظر گرفته شده است که با توجه به این موضوع دستگاه ها باید پیگیر اعتبار ملی خود از طریق وزارتخانه ها باشند.

عاشوری در ادامه با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار مرکزی و وعده های داده شده در این سفرها برای حل بخشی از مشکلات هر شهرستان گفت: در سال گذشته با ابلاغ اعتبار مازاد درآمد به استان مرکزی این اعتبار پس از برنامه ریزی و تخصیص ها برای اجرایی کردن وعده های ارائه شده صرف خواهد شد و مسئولان شهرستان ها نباید نگرانی در این زمینه داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی در ادامه به بررسی اسناد و راهبردهای توسعه استان در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان های پیشرو در این زمینه تاکنون اسناد راهبردی و توسعه خود در برنامه پنجم را به تصویب رسانده است و انتظار می رود تا پایان مهرماه سال جاری با نهایی شدن این اسناد زمینه برای اجرایی کردن برنامه پنجم در استان مرکزی فراهم شود.

وی از اختصاص 27 میلیارد تومان اعتبار ویژه مباحث فرهنگی علاوه بر اعتبارات عمرانی سال جاری استان خبر داد و گفت: این اعتبار صرف اجرایی کردن پروژه ها و طرح های نیمه تمام فرهنگی استان مرکزی و رسیدگی به وضعیت کانون های فرهنگی، مساجد، تکایا و حوزه های علمیه و خانه های عالم روستایی خواهد شد.