در برنامه تنظیم خانواده تابع سیاستهای کلی نظام هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی امروز دوشنبه در حاشیه همایش روز جهانی ماما درباره موضع وزارت بهداشت در برنامه تنظیم خانواده افزود: سلامت زنان و مادران در برنامه تنظیم خانواده برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است به همین دلیل در اجرای این برنامه، وزارت بهداشت تابع سیاستهای کلی نظام است.

وزیر بهداشت در مورد بحث زایمان طبیعی و سزارین در مراکز دولتی و خصوصی گفت: در حال حاضر در مراکز دولتی به دنبال تعرفه گذاری جدیدی هستیم که تعرفه زایمان طبیعی و سزارین یکسان شود.

دستجردی با اشاره به همکاری وزارتخانه های بهداشت و رفاه در تعرفه گذاری جدید افزود: در بخش خصوصی متاسفانه روند سزارین از زایمان طبیعی پیشی گرفته که می بایست با اجرای برنامه هایی نسبت به کاهش سزارین در کشور اقدام کرد.