به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع پور در نشست مشترک با بازیکنان و مربیان تیم ملی تنیس روی میز ضمن اعلام این خبر خطاب به آنها اظهار داشت: خوشبختانه از 14 فروردین ماه تمرینات نهایی شما برای حضور موفق در مسابقات جهانی مسکو آغاز شد. با توجه به برنامه‌های در نظرگرفته شده، حمایت فدراسیون و تلاش خودتان امیدواریم بتوانید از روسیه دست پر بازگردید.

وی به گروه‌بندی مسابقات جهانی تنیس روی میز اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه در گروه سختی قرار گرفته‌اید اما در صورتیکه بتوانید یکی از سه تیم نخست گروه خود شوید یا اینکه در پایان کار رده ای بهتر از چهلم جهان را در اختیار بگیرید پاداش ویژه ای دریافت خواهید کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان طی روزهای 2 تا 9 خردادماه در مسکو برگزار خواهد شد. تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان در دسته 2 این مسابقات با تیم‏های انگلستان، اسلوونی، اسلواکی، تایلند و لوکزامبورگ همگروه شده است. رقابت‏های این دسته برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 25 تا 48 جهان برگزار خواهد شد.