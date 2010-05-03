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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

زارع پور عنوان کرد:

ملی‌پوشان تنیس روی میز در صورت صعود در مسابقات جهانی پاداش ویژه می‎گیرند

ملی‌پوشان تنیس روی میز در صورت صعود در مسابقات جهانی پاداش ویژه می‎گیرند

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز اعلام کرد در صورتیکه تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی روسیه به رده‌ای بهتر از چهلمی دست پیدا کند، به بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم پاداشی ویژه اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع پور در نشست مشترک با بازیکنان و مربیان تیم ملی تنیس روی میز ضمن اعلام این خبر خطاب به آنها اظهار داشت: خوشبختانه از 14 فروردین ماه تمرینات نهایی شما برای حضور موفق در مسابقات جهانی مسکو آغاز شد. با توجه به برنامه‌های در نظرگرفته شده، حمایت فدراسیون و تلاش خودتان امیدواریم بتوانید از روسیه دست پر بازگردید.

وی به گروه‌بندی مسابقات جهانی تنیس روی میز اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه در گروه سختی قرار گرفته‌اید اما در صورتیکه بتوانید یکی از سه تیم نخست گروه خود شوید یا اینکه در پایان کار رده ای بهتر از چهلم جهان را در اختیار بگیرید پاداش ویژه ای دریافت خواهید کرد.
 
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان طی روزهای 2 تا 9 خردادماه در مسکو برگزار خواهد شد. تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان در دسته 2 این مسابقات با تیم‏های انگلستان، اسلوونی، اسلواکی، تایلند و لوکزامبورگ همگروه شده است. رقابت‏های این دسته برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 25 تا 48 جهان برگزار خواهد شد.
 
همچنین براساس قرعه‎کشی انجام شده تیم ملی بانوان ایران باید در دسته سه مسابقات قهرمانی جهان و در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با نمایندگان سوئیس، کنگو، آرژانتین، ارمنستان و اسکاتلند دیدار کند. رقابت‎های این دسته هم برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 49 تا 72 برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1075901

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