معلمان نباید اجازه ورود جریانهای سیاسی را به مدارس بدهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله احمد علم الهدی ظهر دوشنبه در دیدار با فرهنگیان نمونه شهر مشهد افزود: با باز شدن منفذ ورود افکار سیاسی در میان نسل جوان‌‌، مدارس و دانشگاهها به میدان جنگ نرم تبدیل می شوند.



امام جمعه مشهد تصریح کرد: مسئله مفاسد بی حجابی جلوی دبیرستانهای دخترانه، جامعه را به فساد کشانده که اگر آموزش و پرورش پیگیر باشد می تواند این معضل را ریشه کن کند.



وی خاطرنشان کرد: همه نخبگان جامعه امروز که در علم و فناوری رشد کرده اند، دانش آموزان دیروز هستند که توسط معلمان آموزش دیده و تربیت شده اند.



علم الهدی با بیان اینکه ترجمان شخصیت معلم، مسائل اقتصادی شغلی نیست، اظهار داشت: اگر معلمان در کارنامه شغلی خود جدای از مسائل اقتصادی سهمی را برای خدا در نظر بگیرند همه مشکلات جامعه حل خواهد شد.



وی همچنین گفت: تنها عنصر انسان ساز در جهان، معلم است چرا که در مسیر کمال به نقطه ای می رسد که اراده اش سازنده شده و می تواند با انتقال علم و دانش به دیگران، مثل خودش را بسازد.



امام جمعه مشهد افزود: خداوند در قرآن مدال معلمی را به انبیای الهی می دهد و مصداق بارزش معلمان آموزش و پرورش هستند که علاوه بر معلمی، مزکی و مربی هم هستند.



وی با تاکید بر اینکه ارزش قرآن خوانی در قرآن دانی است، افزود: قرآن خوانی منهای قرآن دانی ارزش ندارد و اگر انسان قرآن را باورداشته و به آن عمل کند، درجه و رتبه ای بالاتر از او در عالم وجود نخواهد داشت.



علم الهدی خاطرنشان کرد: آدم با علمش بر فرشته ها امتیاز پیدا نکرد بلکه با قدرت تعلیم به مقام جانشینی خداوند دست یافت.