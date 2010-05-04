بیست جلد از مجموعه پرفروش "ترس و لرز" در ایران منتشر شد

شهره نورصالحی مترجم مجموعه "ترس و لرز" در گفتگو با خبرنگار مهر آشنایی‌اش را با این مجموعه اتفاقی ‌خواند و ‌گفت: به دنبال کتابهایی در ژانر پلیسی بودم که خیلی اتفاقی مجموعه "ترس ‌و لرز" نوشته آر.ال.استاین را پیدا کردم و دیدم که نوجوانان نظرهای مثبتی درباره‌اش داده‌اند . این گونه شد که "مدرسه جن‌زده" را برای ترجمه انتخاب کردم.

این مترجم با اشاره به اینکه مجموعه صد جلدی "ترس و لرز" جزو معدود کتابهایی است که به سی و دو زبان دنیا ترجمه شده است بیان کرد: حجم کم و سرراستی داستانها از دلایل اصلی موفقیت این مجموعه است. بچه ‌ها حوصله توصیفهای اضافی را ندارند و بنابراین با داستانهای این مجموعه که به ‌سرعت سراغ اتفاق اصلی می‌رود، ارتباط برقرار می‌کنند.

وی افزود: به ‌نظرم روایت داستان از زبان شخصیت قهرمان، به نوجوانان امکان همذات ‌پنداری با داستانها را می‌دهد و جذابیت آن را بیشتر می ‌کند. نکته مشترک همه داستانها حضور یک شخصیت پسر و دختر در آنهاست که آن را برای همه نوجوانها خواندنی می ‌کند.

نورصالحی داستانهای این مجموعه را راهی خوب برای آشنایی نوجوانان با ترس در محیطی امن ‌خوانده و بیان کرد: این کتابها به بچه‌ها یاد می‌دهد که از خود در مقابل ترس دفاع کنند و به آنها قدرت چاره ‌جویی و مقاومت می ‌بخشد. حتی در جلدهای تازه این مجموعه، مصاحبه یا یادداشتی درباره موضوع کتاب در پایان کتاب گذاشته شده تا بار آموزشی بیتشری برای مخاطبان داشته باشد.

مجموعه "ترس و لرز" در خارج از ایران برای نوجوانان نه تا دوازده ساله چاپ شده، اما مترجم فارسی آن را برای نوجوانان ده تا چهارده سال مناسب ‌دانسته و دراین باره توضیح داد: درست است که این مجموعه جذاب و ماجراجویانه است اما نوجوانان باید حواسشان باشد که این داستانها مثل یک زنگ تفریح است و خوب است که در کنار مطالعه آنها، به کتابهایی با ارزش ادبی بیشتر نیز توجه داشته باشند.

چند سال پیش نام آر. ال. استاین، نویسنده این مجموعه به دلیل فروش 300 میلیون نسخه‌ای "ترس و لرز" در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.



