بخش آنژیوگرافی بیمارستان آیت الله روحانی بابل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، احمد باقرپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بیشتر بخشهای این بیمارستان پزشکان فوق تخصص و اعضای هئیت علمی مشغول فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: عمل جراحی قرنیه چشم که با موفقیت توسط جراح فوق تخصص قرنیه چشم وعضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در این بیمارستان انجام شد از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی بابل است که با تلاش و حمایت همه جانبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل محقق شد.

وی افزود: پس از افتتاح بیمارستان تمام بخشهای آن تجهیز و پذیرش بیماران به سرعت در این بیمارستان انجام شد و در حال حاضر 372 تخت این بیمارستان به 400 تخت افزایش یافته است.

مدیر بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل با بیان اینکه این بیمارستان یکی از بزرگترین بیمارستان‌های شمال کشور است از انجام عمل آندوسکوپی برای نخستین بار در این بیمارستان خبر داد.

وی افزود: از جمله کارهایی که انجام آن در سطح کشور نمونه و بی‌نظیر بوده عمل آندوسکوپی برای نخستین بار در بیمارستان آیت الله روحانی است که توسط اعضای هئیت علمی و پزشکان فوق تخصص در این بیمارستان انجام می‌شود.

باقرپور بیان کرد: به زودی این بیمارستان به صورت هئیت امنایی اداره می‌شود.