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۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۴۳

ايتارتاس گزارش داد :

كشف نشانه هايي از مواد منفجره در بقاياي دومين هواپيماي روسي

ايتارتاس از كشف مواد منفجره شش ضلعي در بقاياي دومين هواپيمايي كه هفته جاري در روسيه سقوط كرد ،خبرداد .

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از ايتارتاس ، بررسي بيشتر در بقاياي هواپيماي تي يو -134 كه روز سه شنبه در منطقه تولاي روسيه سقوط كرد ردپاهايي از مواد منفجره شش ضلعي را نشان مي دهد .

پيش ازاين ، مشابه همين مواد در هواپيماي ديگر روسي كه در نزديكي شهر روستوف آن دون سقوط كرد پيدا شده بود .

اين گزارش مي افزايد : مقامات روسي پيش از اين سقوط دو هواپيماي روسي را يك حمله تروريستي خواندند .

گفتني است كه بر اثر سقوط دو هواپيماي مسافربري روسيه درمنطقه تولا و روستوف سور لودون درجنوب مسكو بيش از100تن كشته شدند .

کد مطلب 107595

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