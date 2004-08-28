كشف نشانه هايي از مواد منفجره در بقاياي دومين هواپيماي روسي

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از ايتارتاس ، بررسي بيشتر در بقاياي هواپيماي تي يو -134 كه روز سه شنبه در منطقه تولاي روسيه سقوط كرد ردپاهايي از مواد منفجره شش ضلعي را نشان مي دهد .



پيش ازاين ، مشابه همين مواد در هواپيماي ديگر روسي كه در نزديكي شهر روستوف آن دون سقوط كرد پيدا شده بود .

اين گزارش مي افزايد : مقامات روسي پيش از اين سقوط دو هواپيماي روسي را يك حمله تروريستي خواندند .



گفتني است كه بر اثر سقوط دو هواپيماي مسافربري روسيه درمنطقه تولا و روستوف سور لودون درجنوب مسكو بيش از100تن كشته شدند .