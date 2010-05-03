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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

رای دادگاه تجدید نظر حادثه معدن بابنیزو زرند اعلام شد

رای دادگاه تجدید نظر حادثه معدن بابنیزو زرند اعلام شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رای دادگاه تجدید نظر حادثه معدن بابنیزو کرمان که موجب کشته شدن 12 معدنکار طی سال گذشته شد مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان از روابط عمومی دادگستری کرمان، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمان رای خود در مورد پرونده خاطیان انفجار معدن بابنیزو زرند که منجر به مرگ 12 نفر در معدن زغالسنگ بابنیزو شامل 11 کارگر و یک مهندس در این معدن شده بود، اعلام کرد.

بر اساس رای این شعبه که با درخواست تجدید نظرخواهی متهمان این حادثه و رسیدگی مجدد به این پرونده اعلام شده، یکی از متهمان پرونده به تحمل سه سال حبس و متهم دیگر پرونده نیز به تحمل یک سال حبس و نیز محکومیت نامبردگان به پرداخت 33.3 درصد دیه کامل در حق اولیاء دم مقتولین حادثه به اتهام قتل غیرعمدی 12 نفر از کارگران در اثر عدم رعایت نظام های فنی و ایمنی کار تایید شد.

حادثه معدن بابنیزو زرند فروردین ماه سال 88 روی داد و در این حادثه که بر اثر گاز گرفتگی و انفجار معدن روی داد 12 کارگر این معدن جان خود را از دست دادند.

معادن زغالسنگ شمال استان کرمان طی سال گذشته شاهد بروز حوادث ناگواری برای معدنکاران بوده است که برای جلوگیری از بروز این حوادث ارتقاء سطح ایمنی معادن ضروری است.
 

کد مطلب 1075951

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