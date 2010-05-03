تیم فوتبال دختران ایران با کلاه در المپیک سنگاپور شرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فیفا بتازگی اعلام کرده است دختران ایرانی می توانند با کلاهی که تا خط موی آنها را بپوشاند در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور شرکت کنند.

فدراسیون جهانی فوتبال همچنین تاکید کرده است که فدراسیون فوتبال ایران در دسترس نبوده تا در این خصوص نظر خود را اعلام کند.

در بیانیه فدراسیون بین المللی فوتبال آمده است: این تصمیم پس از آنکه فدراسیون فوتبال ایران و کمیته ملی المپیک به فیفا اعلام کردند حاضرند راهی پیدا کنند تا تیم دختران ایران با روسری در سنگاپور شرکت نکند، اتخاذ شد. تیم دختران ایران به جای آن با کلاه‌هایی که تا خط موی آنها را می پوشاند در رقابت‌ها حضور پیدا خواهند کرد منوط به اینکه گوش‌ها و گردن آنها توسط این کلاه‌ها پوشانده نشود.

فیفا ماه گذشته با حضور تیم دختران ایران با روسری در نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور مخالفت کرده بود. فیفا از سال 2007 با این توضیح که نمی خواهد فوتبال جایی باشد برای ابراز مسائل سیاسی و مذهبی، با این نوع پوشش مخالفت کرده بود.