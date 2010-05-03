  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

فیفا رسما اعلام کرد:

تیم فوتبال دختران ایران با کلاه در المپیک سنگاپور شرکت کند

تیم فوتبال دختران ایران با کلاه در المپیک سنگاپور شرکت کند

فدراسیون بین‌المللی فوتبال طی بیانیه‌ای اعلام کرد تیم دختران ایران برای حضور در المپیک نوجوانان سنگاپور هیچ منعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فیفا بتازگی اعلام کرده است دختران ایرانی می توانند با کلاهی که تا خط موی آنها را بپوشاند در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور شرکت کنند.

فدراسیون جهانی فوتبال همچنین تاکید کرده است که فدراسیون فوتبال ایران در دسترس نبوده تا در این خصوص نظر خود را اعلام کند.

در بیانیه فدراسیون بین المللی فوتبال آمده است: این تصمیم پس از آنکه فدراسیون فوتبال ایران و کمیته ملی المپیک به فیفا اعلام کردند حاضرند راهی پیدا کنند تا تیم دختران ایران با روسری در سنگاپور شرکت نکند، اتخاذ شد. تیم دختران ایران به جای آن با کلاه‌هایی که تا خط موی آنها را می پوشاند در رقابت‌ها حضور پیدا خواهند کرد منوط به اینکه گوش‌ها و گردن آنها توسط این کلاه‌ها پوشانده نشود.

فیفا ماه گذشته با حضور تیم دختران ایران با روسری در نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور مخالفت کرده بود. فیفا از سال 2007  با این توضیح که نمی خواهد فوتبال جایی باشد برای ابراز مسائل سیاسی و مذهبی، با این نوع پوشش مخالفت کرده بود.

کد مطلب 1075976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها