ابن ماجد؛ دریانوردی شاعر

شهادب الدنیا والدین احمدبن ماجد بن محمد بن محمد بن عمروبن فضل بن دویک بن یوسف بن حسن بن حسین بن ابی معلق السعدی بن ابی الکرکائب النجدی دریانورد مشهور عرب در قرن نهم هجری قمری/ پانزدهم میلادی است .

از تاریخ تولد، وفات و جزئیات زندگی او اطلاع دقیقی در دست نیست . کراچکوفسکی تولد او را حدود 1430 میلادی نوشته است . در جلفا در خلیج عمان بدنیا آمد، پدر و جدش ناخدا و استاد دریانوردی بودند .

ابن ماجد در دریانوردی از نیاکان خود پیشی گرفت . ماجد به "ربان البرین" یعنی ناخدای دو کرانه دریای سرخ مشهود بود . وی از ستاره شناسی آگاه بود و مأخذ این علم را به خوبی می شناخت .

وی در شعر و ادب هم دستی داشت . تا کنون چهل اثر از تصنیفات ابن ماجد شناخته شده که هر یک از این اشعار از بیست تا سیصد بیت دارد .

ابن ماجد شیعی مذهب بود و ارادتی خاص به اهل بیت داشت . نوشته هایش درباره ستاره شناسی، دریانوردی، علم، جغرافیا و منازل قمر و کواکب بوده است .

نام احمدابن ماجد با انتشار کتاب "جغرافیای دریانوردی"در قرن نوزدهم میلادی به محافل علمی اروپایی راه یافت .

الفوائد فی اصول علم البحر والقواعد، حاویة الاختصار فی اصول علم البحار و قبلة الاسلام از جمله آثار او هستند.