علی اکبرصالحی در گفتگو با مهر درباره‌ واکنش ایران به تحریم‌های موجود در بخش صنعت نفت ایران، گفت: ایران 31 سال است که تحت شدید ترین تحریمها قرار گرفته و اگر چه از تحریم استقبال نمی‌کنیم اما همچنان کارهایمان را انجام می دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در شرایط تحریم سرعت انجام کارها کمی کندتر می شود اما هرگز متوقف نشده است در پاسخ به این سوال مهر که در چنین وضعیتی آیا غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهیم داد، بیان کرد: 100 درصد این کار را انجام می‌دهیم .

به گفته این معاون رئیس جمهور در شرایط فعلی دولت تمهیدات لازم برای مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران را اندیشیده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران به سمت خودکفایی و خوداتکایی پیش می‌رود، تصریح کرد: البته هیچ کشوری بی‌نیاز از کشورهای دیگر نیست ولی تا آنجا که ممکن است توانسته‌ایم به همت توانمندان داخلی و یاری خداوند کشور را خود اتکا کنیم و از وابستگی‌ها به طور چشمگیری بکاهیم.

نگران افزایش حضور چین در صنعت نفت نیستیم



این عضو کابینه دولت همچنین در پاسخ به این سوال مهر که افزایش حضور شرکت‌های چینی در صنعت نفت نگرانی‌ را از نظر تکنولوژی آنها ایجاد نکرده است، پاسخ داد: در شرایط فعلی تکنولوژی‌ها در جهان در حال همگون شدن است و مانند قدیم نیست که خیلی متفاوت باشند.



به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی بنابراین نگرانی بابت تکنولوژی شرکت‌های چینی در پروژه‌های صنعت نفت نداریم.



به گزارش مهر، وزارت نفت در برنامه چهارم توسعه قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یادآوران به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار به ساینوپک چین، طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی به ارزش تقریبی 16 میلیارد دلار به سینوک چین، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 5 میلیارد دلار به شرکت بین المللی نفت چین (CNPCI)، طرح توسعه میدان آزادگان شمالی به ارزش 1.6 میلیارد دلار به CNPC چین، بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار به ساینوپک چین، ساخت فاز دوم کارخانه ایران ال ان جی به HEFC چین، بلوک اکتشاف و توسعه کوهدشت به CNPC چین، طرح اکتشافی میادین گلشن و فردوسی به BGP چین، طرح توسعه میدان نفتی رسالت به کاسل و شرکت فراساحل نفت چین و طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان را به شرکت بین المللی نفت چین (CNPCI) واگذار کرده است.



بر این اساس تاکنون قراردادهای جداگانه ای توسط شرکتهای مختلف نفتی ایران برای ساخت 10 دستگاه دکل خشکی و دریایی، شناور و جرثقیل لوله گذار غدیر 5000 با شرکتهای چینی امضا شده است.



این در حالی است که هم اکنون مذاکرات و تفاهم نامه هایی با شرکتهای مختلف نفتی برای واگذاری 70 درصد سهام توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، ساخت و توسعه پالایشگاههای نفت، خط لوله نکا – بندر جاسک، ساخت کشتی های ال ان جی بر، طرح توسعه برخی از میادین نفت و گاز مناطق مرکزی، خلیج فارس و فازهای در دست اجرای پارس جنوبی با شرکتهای چینی در حال انجام است.



به گزارش مهر، در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران هم شرکتهای چینی با 107 نماینده نزدیک به 25 درصد سهم در بین شرکتهای خارجی حاضر در این گردهمایی داشته اند.