۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۳۹

رئیس پیام نور قروه همزمان مدیر مدرسه هم است!/ وزیر علوم پاسخ دهد

نماینده مردم قروه از طرح سئوال از کامران دانشجو وزیر علوم به خاطر دو شغله بودن رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان قروه خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور قروه 9 سال است که توسط فردی اداره می شود که علاوه بر ریاست دانشگاه پیام نور مدیر مدرسه نیز است.

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مدیریت دانشگاه پیام نور قروه فردی دو شغله است که هم در دانشگاه پیام نور خدمت می کند و هم مدیر یک مدرسه است این درحالی است که مجلس شورای اسلامی تصدی دو شغل را ممنوع کرده است.

نماینده مردم قروه در مجلس افزود: سئوال از وزیر علوم این است که آیا فرد شایسته دیگری نبوده که مدیریت دانشگاه پیام نور قروه را به فردی سپرده اند که مشغله اداره یک مدرسه را نیز دارد.
 
حسینی خاطرنشان کرد: جایگزین این مدیر دو شغله پنج ماه است که معرفی شده اما هنوز جابجایی صورت نگرفته و معارفه مدیر جدید انجام نشده است لذا درخواست شده وزیر علوم درباره این موضوعات پاسخ دهد.
 
 
