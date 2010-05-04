رئیس پیام نور قروه همزمان مدیر مدرسه هم است!/ وزیر علوم پاسخ دهد

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مدیریت دانشگاه پیام نور قروه فردی دو شغله است که هم در دانشگاه پیام نور خدمت می کند و هم مدیر یک مدرسه است این درحالی است که مجلس شورای اسلامی تصدی دو شغل را ممنوع کرده است.
نماینده مردم قروه در مجلس افزود: سئوال از وزیر علوم این است که آیا فرد شایسته دیگری نبوده که مدیریت دانشگاه پیام نور قروه را به فردی سپرده اند که مشغله اداره یک مدرسه را نیز دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: جایگزین این مدیر دو شغله پنج ماه است که معرفی شده اما هنوز جابجایی صورت نگرفته و معارفه مدیر جدید انجام نشده است لذا درخواست شده وزیر علوم درباره این موضوعات پاسخ دهد.
