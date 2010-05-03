  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

سردار نقدی:

ستادهای مردمی برای ساماندهی کاروان‌های زائران امام تشکیل شده است

ستادهای مردمی برای ساماندهی کاروان‌های زائران امام تشکیل شده است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه ستادهای مردمی برای ساماندهی حرکت کاروان‌های زائران امام خمینی(ره) در شهرها و استان‌های مختلف دور و نزدیک کشور تشکیل شده است، گفت: امسال باشکوه‌ترین و عظیم‌ترین حضور مردم را در بزرگداشت یاد امام خمینی (ره) در ایام ارتحال آن رهبر کبیر و بی‌نظیر خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش فرماندهان بسیج سراسر کشور، در خصوص مراسم بزرگداشت وفات امام(ره)، اظهار داشت: به فضل پروردگار امسال باشکوه‌ترین و عظیم‌ترین حضور مردم را در بزرگداشت یاد امام خمینی (ره) در ایام ارتحال آن رهبر کبیر و بی‌نظیر خواهیم داشت.

وی افزود: امسال بزرگترین اجتماع تاریخ سالگرد امام خمینی (ره)، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های آن رهبر بی‌مثال است و فرصتی والاتر برای بازخوانی اندیشه‌های ناب الهی آن حکیم و آن عارف بزرگ می‌باشد.

نقدی در ادامه تصریح کرد: ستادهای مردمی برای ساماندهی حرکت کاروان‌های زائران امام خمینی(ره) در شهرها و استان‌های مختلف دور و نزدیک کشور تشکیل شده است و مشتاقان این میثاق عظیم خود را برای ابراز ارادت‌های مخلصانه در 14 خردادماه مهیا می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادمه خاطرنشان کرد: یک حضور عظیم، پاسخ به قدرناشناسی، دنیازدگان و بی‌وفایی آنان در حق امام خمینی (ره) در سال گذشته است و خیل بی‌پایان زائران از همه شهرهای کشور و از هر قوم و مذهب نشان خواهد داد که امام خمینی(ره) متعلق به هیچ جناح و قوم و قبیله و متعلق به هیچ خاندانی نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران است، امام (ره) حتی تنها به ملت ایران تعلق ندارد بلکه متعلق به کل مسلمانان جهان و همه آزادیخواهان زمین است.

کد مطلب 1076118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها