به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش فرماندهان بسیج سراسر کشور، در خصوص مراسم بزرگداشت وفات امام(ره)، اظهار داشت: به فضل پروردگار امسال باشکوهترین و عظیمترین حضور مردم را در بزرگداشت یاد امام خمینی (ره) در ایام ارتحال آن رهبر کبیر و بینظیر خواهیم داشت.
وی افزود: امسال بزرگترین اجتماع تاریخ سالگرد امام خمینی (ره)، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای آن رهبر بیمثال است و فرصتی والاتر برای بازخوانی اندیشههای ناب الهی آن حکیم و آن عارف بزرگ میباشد.
نقدی در ادامه تصریح کرد: ستادهای مردمی برای ساماندهی حرکت کاروانهای زائران امام خمینی(ره) در شهرها و استانهای مختلف دور و نزدیک کشور تشکیل شده است و مشتاقان این میثاق عظیم خود را برای ابراز ارادتهای مخلصانه در 14 خردادماه مهیا میکنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادمه خاطرنشان کرد: یک حضور عظیم، پاسخ به قدرناشناسی، دنیازدگان و بیوفایی آنان در حق امام خمینی (ره) در سال گذشته است و خیل بیپایان زائران از همه شهرهای کشور و از هر قوم و مذهب نشان خواهد داد که امام خمینی(ره) متعلق به هیچ جناح و قوم و قبیله و متعلق به هیچ خاندانی نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران است، امام (ره) حتی تنها به ملت ایران تعلق ندارد بلکه متعلق به کل مسلمانان جهان و همه آزادیخواهان زمین است.
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