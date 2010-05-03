185 دهیاری در روستاهای خرم آباد فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرماندار خرم آباد ظهر دوشنبه در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در طول سالهای گذشته از تاسیس و فعالیت شوراهای شهر این نهاد دارای فراز و نشیب هایی بوده است که بخشی از این مشکلات به دلیل نگاه صرفا سیاسی به مسائل شوراها در برخی استانهای کشور است.

شریعت نژاد با بیان اینکه خوشبختانه در دور سوم شوراها اعضای شورا عملکرد مطلوب تری داشته اند، یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد شوراها دچار مشکل شده اند و کارها روی زمین مانده است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در استان لرستان برخی اوقات شوراها بر اثر اختلافاتی که نباید به وجود بیاید تا سه چهار ماه تعطیل شده اند.

فرماندار شهرستان خرم آباد ادامه داد: روز به روز که از عمر شوراهای اسلامی می گذرد اعضای شورا به سمتی پیش می روند که باید به نظر جمعی احترام بگذارند و به نقش خود بیشتر واقف شوند.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه انسان موجودی اجتماعی است که نیازهای او با اجتماع پیوند خورده است، خاطر نشان کرد: اگر ما به اهمیت خرد جمعی پی ببریم بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای ظهور اسلام بحث مشورت و شورا مطرح بوده است، یادآور شد: اگر ما در بحث شوراها به عنوان یک نهاد اجتماعی به نقش این نهاد پی ببریم و خلا های موجود توسط دولتمردان و مجلس نیز رفع شود آنگاه شوراهای ما موثر و موفق خواهند بود.

فرماندار شهرستان خرم آباد با اشاره به وجود 185 دهیاری در سطح روستاهای شهرستان خرم آباد، بیان داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر ما در بحث دهیاریها افزایش اعتبارات داشتیم.

شریعت نژاد ادامه داد: همچنین در زمینه ساختمان اداری دهیاریها 14 دهیاری خرم آباد در نظر گرفته شده است که به زودی عملیات احداث ساختمان اداری این دهیاریها در سالجاری آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه عمران روستایی و دهیاریها توجه ویژه ای دارد، عنوان کرد: با توجه به سهم قابل توجهی که دولت برای مسکن روستایی گذاشته است امید می رود ظرف دو سه سال آینده مشکلات در این بخش مرتفع شود.