جنگ نرم راهبرد اصلی دشمن برای نفوذ به کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی شالیکار در نشست بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مازندران در دانشگاه مازندران در بابلسر با تاکید بر شناخت مواضع دشمنان گفت: تقویت اعتقادات و معنویت، مردم را از نقشهها و حربههای دشمنان آگاه میکند و هدفی برای جامعه اسلامی در نظر میگیرد.
شالیکار با بیان اینکه در جنگ نرم دشمن به دنبال غبارآلود کردن فضاست تا به اهداف خود برسد، تاکید کرد: برای مقابله با توطئههای دشمنان اندیشه ورزان بسیج باید در همه حوزهها فکر کنند و با بصیرت و آگاهیهای عمیق و دقیق در راستای رسالت مکتبی و آرمانی انقلاب تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیج در مقابل نقشههای دشمنان قرار دارد بر لزوم فعالیت بسیج اساتید به عنوان رکن رکین و مستحکم در دانشگاهها تاکید کرد و گفت: براندازی کانون بسیج و بسیج محوری از اهداف اولیه دشمنان است زیرا بسیج همواره پشتیبان نظام بوده و برای حفظ ارزشهای جامعه در برابر تهاجم جنگ نرم ایستادگی میکند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی غدیر با بیان اینکه تفکر بسیجی باید در راستای توسعه اهداف فرهنگی و انقلابی به داخل و خارج کشور شکل گیرد و مانند گذشته سبب پایداری اقتدار انقلاب اسلامی در جهان شود، ارتقای ارزشهای اعتقادی اساتید را یکی از ضرورتهای اساسی حکومت اسلامی دانست.
وی با اشاره به اینکه علم، اخلاق، دین و تقوای دینی باید در وجود اساتید دانشگاههای کشورمان نمود داشته باشد، افزود: اگر این خصوصیات در وجود یک استاد باشد مطمئنا دانشگاهی پویا، اسلامی، با نشاط و مؤثر در عرصه علم و فناوری، فرهنگ و سیاست خواهیم داشت و حتی در حوزههای سازندگی و مدیریت کشور و در سطوح و لایههای گوناگون موفق خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه مقابله با دین هدف اصلی دشمنان در بخشهای جنگ سخت و نرم است، گفت: اکنون دشمن دریافته است که موثرترین، کمهزینهترین و غیرحساسترین راه مقابله با اسلام به ویژه در کشور ایران که به برانگیختن ملتها نمیانجامد، راهبرد مقابله نرم است.
شالیکار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جامعه دانشگاهی گفت: دانشگاه ها دژهای مستحکمی هستند که با فرماندهی استادان متعهد و متخصص و افسران جوان و رشید دانشجو خط و مشی فرهنگی جامعه را رقم میزنند.
