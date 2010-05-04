زنجان اولین استان در احداث مسکن روستایی برای محرومان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید مسعود حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی طرحهای مسکن محرومان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان افزود: ظرف دو تا سه سال آتی شاهد خانه دار شدن تمام خانواده های تحت حمایت استان در روستاها خواهیم بود که این امر همکاری همه جانبه دولت با این نهاد را می طلبد.

وی با اشاره به نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف با بیان اینکه احداث مسکن مددجویی طی دولت نهم و دهم شتاب مضاعفی گرفته، اظهار امیدواری کرد: با همکاری همه جانبه مسئولان در استان نسبت به رفع مشکل مددجویان شهری نیز اقدامات عاجلی با عنایت به مصوبات دور دوم استانی به عمل خواهد آمد.

در ادامه سعید رفیعی معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: معاون عمرانی استانداری، حمایت همه جانبه برای خانه دار شدن محرومان استان را برنامه اصلی خود قرار داده است و از همکاری دستگاههای ذیربط در امر احداث مسکن با این نهاد استقبال می کند.

وی همچنین به طرح مهاجرت معکوس اشاره کرد و گفت: با مشخص شدن روستاها و تعداد نفرات از ناحیه کمیته امداد امام خمینی (ره)، استانداری نسبت به تمهید مقدمات احداث اعم از تخصیص زمین و همکاری سایر دستگاهها اقدام خواهد کرد.

همچنین محمد پورجعفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی از احداث 946 واحد مسکونی روستایی در سال 88 در مناطق روستایی و احداث دوهزار واحد مسکونی در صورت تمهید مقدمات و تخصیص اعتبار در سال جاری از محل اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در استان خبر داد.